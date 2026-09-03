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Tohtoročné leto vo Francúzsku bolo najteplejšie v histórii meraní
Francúzsko sa tak zaradilo k Belgicku a Spojenému kráľovstvu, kde bolo tohtoročné leto takisto najteplejšie v histórii.
Autor TASR
Paríž 3. septembra (TASR) — Tohtoročné leto bolo vo Francúzsku najteplejšie od začiatku meteorologických meraní v roku 1900. Obdobie od júna do augusta sa vyznačovalo viacerými vlnami horúčav, suchom a rozsiahlymi lesnými požiarmi, uviedla vo štvrtok pri predstavení súhrnnej správy francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbutová. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Francúzsko sa tak zaradilo k Belgicku a Spojenému kráľovstvu, kde bolo tohtoročné leto takisto najteplejšie v histórii.
Vlna horúčav z konca júna sa vyznačovala rekordnou intenzitou. Ďalšia z prelomu júla a augusta trvala 23 dní a dĺžkou sa vyrovnala dovtedy najdlhšej vlne horúčav z júla 1983.
Meteorologická služba Météo-France zaznamenala počas leta celkovo 53 dní s podmienkami zodpovedajúcimi definícii vlny horúčav, čo je „úplne bezprecedentný počet“.
Vysoké teploty zároveň prispeli k rozsiahlym lesným požiarom. Do konca augusta vo Francúzsku podľa Barbutovej spálili šesťkrát väčšiu plochu, než je priemer za posledných 20 rokov.
„Leto 2026 sa zapíše do histórie,“ konštatovala ministerka. Zároveň upozornila, že krajina musí urýchliť opatrenia na prispôsobenie sa klimatickej zmene a znižovanie emisií skleníkových plynov.
Premiér Sébastien Lecornu koncom júla poveril Barbutovú prípravou nových opatrení, ktoré majú urýchliť realizáciu národného plánu adaptácie na klimatickú zmenu. Ministerka vo štvrtok prisľúbila, že závery predstaví do konca septembra. Ich súčasťou bude aj päťročný plán financovania.
Horúčavy zasiahli aj do fungovania škôl - niektoré zostali zatvorené a výrazne vzrástol záujem o ventilátory a klimatizácie.
„Do budúceho leta nezrekonštruujeme všetky školy,“ povedala Barbutová. Podľa nej však bude možné aspoň nainštalovať okenice a ventilátory. Ministerka zároveň priznala, že na niektoré situácie mohol byť štát pripravený lepšie.
Francúzsko sa tak zaradilo k Belgicku a Spojenému kráľovstvu, kde bolo tohtoročné leto takisto najteplejšie v histórii.
Vlna horúčav z konca júna sa vyznačovala rekordnou intenzitou. Ďalšia z prelomu júla a augusta trvala 23 dní a dĺžkou sa vyrovnala dovtedy najdlhšej vlne horúčav z júla 1983.
Meteorologická služba Météo-France zaznamenala počas leta celkovo 53 dní s podmienkami zodpovedajúcimi definícii vlny horúčav, čo je „úplne bezprecedentný počet“.
Vysoké teploty zároveň prispeli k rozsiahlym lesným požiarom. Do konca augusta vo Francúzsku podľa Barbutovej spálili šesťkrát väčšiu plochu, než je priemer za posledných 20 rokov.
„Leto 2026 sa zapíše do histórie,“ konštatovala ministerka. Zároveň upozornila, že krajina musí urýchliť opatrenia na prispôsobenie sa klimatickej zmene a znižovanie emisií skleníkových plynov.
Premiér Sébastien Lecornu koncom júla poveril Barbutovú prípravou nových opatrení, ktoré majú urýchliť realizáciu národného plánu adaptácie na klimatickú zmenu. Ministerka vo štvrtok prisľúbila, že závery predstaví do konca septembra. Ich súčasťou bude aj päťročný plán financovania.
Horúčavy zasiahli aj do fungovania škôl - niektoré zostali zatvorené a výrazne vzrástol záujem o ventilátory a klimatizácie.
„Do budúceho leta nezrekonštruujeme všetky školy,“ povedala Barbutová. Podľa nej však bude možné aspoň nainštalovať okenice a ventilátory. Ministerka zároveň priznala, že na niektoré situácie mohol byť štát pripravený lepšie.