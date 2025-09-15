< sekcia Zahraničie
Tohtoročnou témou Európskeho týždňa mobility je: Mobilita pre všetkých
Tohtoročná téma kampane - Mobilita pre všetkých - kladie dôraz na to, aby doprava bola prístupná, bezpečná a spravodlivá pre všetkých.
Brusel/Bratislava 15. septembra (TASR) - Európsky týždeň mobility je kampaň na podporu udržateľnej mobility. Od roku 2002 sa každoročne koná v termíne od 16. septembra do 22. septembra, keď vyvrcholí Svetovým dňom bez áut (World Car-free Day).
Iniciátorom Európskeho týždňa mobility je Európska komisia a tohtoročnou témou je: Mobilita pre všetkých. Na Slovensku kampaň koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Kampaň sa už krátko od svojho vzniku stala silnou motiváciou pre rozvoj inteligentných, ekologických a dostupných dopravných riešení. V rámci kampane nejde len o propagáciu, ale týždeň slúži aj na testovanie a implementáciu konkrétnych opatrení.
Podľa odhadov až 70 percent ľudstva bude do roku 2030 žiť v mestách. S rastom hustoty obyvateľstva rastie aj problém cestnej dopravy, pričom do popredia sa dostávajú témy o ekologickejších formách dopravy a o možnostiach samostatnej, bezpečnej a zdravej mobilite.
Európsky týždeň mobility sa snaží povzbudiť samosprávy Európskej únie (EÚ) k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu osobných automobilov – pešiu dopravu, cyklodopravu alebo hromadnú dopravu.
Tohtoročná téma kampane - Mobilita pre všetkých - kladie dôraz na to, aby doprava bola prístupná, bezpečná a spravodlivá pre všetkých. Ide o zdôraznenie toho, aby všetci ľudia mali prístup k udržateľnej doprave bez ohľadu na ich príjem, miesto bydliska, pohlavie alebo schopnosti. Mnoho ľudí totiž čelí výzvam, ako sú vysoké náklady či nedostatok dopravných možností, ktoré obmedzujú ich prístup k zamestnaniu, vzdelaniu a základným službám, čo sa označuje ako dopravná chudoba.
Úlohou je budovať takú spoločnosť, v ktorej sú dopravné služby dostupné, prístupné, cenovo dostupné, inkluzívne a bezpečné. Európska komisia vydala aj odporúčania pre členské štáty, aby vypracovali integrované politiky zamerané na zníženie dopravnej chudoby a podporu spravodlivých dopravných systémov, ktoré nikoho nezanedbávajú.
Európsky týždeň mobility vyvrcholí 22. septembra, keď sa celosvetovo pripomína Svetový deň bez áut. História prvých dní bez áut siaha do 50. a 70. rokov minulého storočia a uskutočnili sa hlavne v Belgicku a Holandsku v dôsledku palivových kríz v Európe. Koncept koordinovaného dňa bez áut navrhli v roku 1994 na konferencii v Španielsku environmentálni zástancovia, ktorí sa snažili o globálne hnutie.
Prvý Svetový deň bez áut sa konal 22. septembra 1999 v Európe ako pilotný projekt kampane Európskej únie „V meste bez môjho auta“. V roku 2002 sa spojil s najväčšou európskou kampaňou na podporu udržateľnej mestskej mobility, Európskym týždňom mobility.
