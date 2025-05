Tohtoročný deň boja proti homofóbii pripomína silu komunít

Bratislava 17. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila homosexualitu z Medzinárodnej klasifikácie chorôb 17. mája 1990. Od tohto rozhodnutia WHO uplynie v sobotu 17. mája 35 rokov. V tejto súvislosti sa 17. máj už 20 rokov pripomína ako Medzinárodný deň boja proti homofóbii (International Day Against Homophobia – IDAHO), ktorého názov sa neskôr rozšíril na Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia).



Hlavným iniciátorom Medzinárodného dňa boja proti homofóbii bol francúzsky akademik a aktivista Louis-Georges Tin, zakladateľ koordinačného výboru IDAHO. Na medzinárodnej úrovni si tento deň prvýkrát pripomenuli aktivisti v roku 2005 v približne 40 krajinách sveta. Cieľom dňa je upriamiť pozornosť verejnosti na násilie a diskrimináciu, ktoré zažívajú lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia, resp. LGBTI+ ľudia. V súčasnosti sa tento deň pripomína vo viac ako 130 krajinách.



Trest smrti za homosexualitu hrozí podľa agentúry Equaldex v Afganistane, Jemene, Somálsku, Sudáne, Ugande, Saudskej Arábii a v Spojených arabských emirátoch. V ďalších 62 krajinách sveta je homosexuálne správanie nelegálne a trestá sa väzením či inými sankciami.



Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii oficiálne uznáva Európsky parlament, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Mexiko, Kostarika, Holandsko, Francúzsko, Luxembursko či Venezuela. Uznávajú ho aj mnohé miestne orgány, ako napríklad provincia Quebec či mesto Buenos Aires.



Témou Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii je podľa Medzinárodnej asociácie lesieb, gayov, bisexuálov, trans a intersexuálov (ILGA): Sila komunít (The power of communities). Odráža rozmanitosti v rámci komunít LGBTQIA+, od bežných až po globálne. Téma tiež zdôrazňuje silu a odolnosť, ktorá vyplýva zo solidarity medzi komunitami a prvýkrát ju oznámili počas svetovej konferencie ILGA 2024 v juhoafrickom Kapskom Meste.











