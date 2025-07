Tohtoročný jún bol v západnej Európe najteplejší v histórii meraní

Brusel 9. júla (TASR) - Tohtoročný jún bol v západnej časti Európy najteplejší v histórii meraní a tretí najteplejší celosvetovo. V stredu o tom informovala služba monitorovania zmeny klímy (C3S) programu Copernicus Európskej únie. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Vo viacerých krajinách zaznamenali teploty nad 40 stupňov Celzia, v Španielsku a Portugalsku až 46 stupňov Celzia. Ide o rekordne vysoké teploty, ktoré sa už začiatkom leta nikdy predtým nevyskytli.



Dve vlny horúčav (od 17. do 22. júna a od 30. júna do 2. júla) spôsobil meteorologický jav tepelná kupola, ktorá nad zasiahnutou oblasťou zadržiava teplý vzduch.



Samantha Burgessová z C3S uviedla, že vplyv horúčav v Európe bol „výnimočný“. Ešte viac ho umocnili rekordné teploty povrchu mora v západnej časti Stredozemného mora, ktoré v júni dosiahli historické denné maximum. V niektorých oblastiach bola teplota až päť stupňov Celzia nad priemerom a 30. júna sa vyšplhala na rekordných 27 stupňov Celzia. To prispelo k menšiemu ochladzovaniu vzduchu na pobreží a vyššej vlhkosti v ovzduší.



„V čoraz teplejšom svete budú vlny horúčav pravdepodobne častejšie, intenzívnejšie a zasiahnu viac ľudí v celej Európe,“ predpokladá Burgessová.