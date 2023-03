Tohtoročný Svetový deň vody sa nesie v znamení témy Urýchlená zmena

New York 22. marca (TASR) - Od roku 1993, teda už tri desaťročia, si verejnosť na celom svete 22. marca pravidelne pripomína Svetový deň vody. Vyhlásený bol v júni 1992 na konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v brazílskom meste Rio de Janeiro.



Tento rok je témou Svetového dňa vody "Urýchlená zmena" v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť každodenného správania sa jednotlivcov pri efektívnom zaobchádzaní s vodou, povzbudiť ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky zamerané na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou.



Voda je základnou podmienkou existencie života na Zemi. Tvorí približne dve tretiny zemského povrchu, ale viac ako 97 percent vody predstavuje slaná voda v moriach a v oceánoch. Len 2,5 percenta zo všetkej vody na Zemi je sladkovodná, ale ani tá nie je všade dostupná alebo pitná.



Podľa údajov OSN v roku 2020 nemali viac ako dve miliardy ľudí žiadny spoľahlivý a bezpečný prístup k pitnej vode. Navyše, neuvážené zásahy do prírodného prostredia často porušujú zákonitosti, ktorými sa zložitý mechanizmus vodného kolobehu riadi. V 20. storočí sa takýmto neuváženým civilizačným rozvojom zničilo spolu viac prírodných zdrojov ako za celé tisícročia ľudskej histórie.



Riziká súvisiace s vodou, akými sú napríklad záplavy a suchá, zvyšujú podľa Svetovej meteorologickej organizácie (World Meteorological Organization, WMO) aj dôsledky klimatických zmien. Predpokladá sa, že počet ľudí trpiacich nedostatkom vody bude rásť a s nárastom populácie a znižujúcou sa dostupnosťou vody sa bude jej nedostatok zhoršovať. Štatistiky hovoria o tom, že každý rok spotrebujeme o jedno percento vody viac ako rok predtým, pričom sa očakáva, že do roku 2050 bude trpieť smädom sedem miliárd ľudí.



So zámerom zintenzívniť činnosť všetkých zainteresovaných strán a odvetví začína sa v New Yorku práve na Svetový deň vody trojdňová Konferencia OSN o vode 2023, ktorú organizuje Valné zhromaždenie OSN a potrvá do 24. marca 2023.



Jej hlavným záverom by mal byť Akčný program pre vodu. Ten má zahŕňať záväzky štátov s cieľom pomôcť mobilizovať opatrenia naprieč štátmi a odvetviami na naplnenie globálnych zámerov a úloh týkajúcich sa ochrany tejto životodarnej tekutiny a jej zdrojov. Aj preto generálny tajomník OSN António Guterres vyhlásil: "Marcová konferencia OSN musí vyústiť do odvážneho akčného programu o vode, ktorý dá tejto životodarnej sile nášho sveta miazgu, ktorú si zaslúži."



Počas Svetového dňa vody sa už tradične organizujú rôzne akcie pre širokú verejnosť ako prehliadky vodární, čistiarní odpadových vôd, priehrad a podobne.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku každoročne ponúkajú napríklad poradenstvo a analýzy vody. Ide o bezplatnú analýzu vzoriek vody z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) na dusičnany.







Zdroj: https://www.worldwaterday.org, https://www.minzp.sk, https://www.voda-portal.sk, https://www.welthungerhilfe.de