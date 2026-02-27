Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Americké tankovacie lietadlá podľa médií pristáli v Tel Avive

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Tento týždeň médiá na tomto letisku zachytili už niekoľko amerických tankovacích a nákladných lietadiel.

Autor TASR
Washington/Tel Aviv 27. februára (TASR) - V noci na piatok na telavivskom Letisku Bena Guriona pristálo najmenej deväť vojenských tankovacích lietadiel a ich celkový počet sa zvýšil aspoň na štrnásť. Informoval o tom v piatok spravodajský portál The Times of Israel (TOI), píše TASR.

Tento týždeň médiá na tomto letisku zachytili už niekoľko amerických tankovacích a nákladných lietadiel. Ďalších najmenej jedenásť stíhačiek F-22 s technológiou stealth či podporné lietadlá spozorovali na leteckej základni Ovda v Negevskej púšti na juhu Izraela.

Podľa portálu TOI sú tankovacie lietadlá určené ako podpora pre stíhačky lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá sa plaví k pobrežiu severného Izraelu. Deje sa tak v čase rastúceho napätia v regióne Blízkeho východu a možného amerického útoku na Irán.
