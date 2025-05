Húsíovia tvrdia, že začnú útočiť na izraelské civilné lietadlá

Saná 30. mája (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia plánujú eskalovať svoje akcie proti Izraelu útokmi na lietadlá spoločnosti El Al a iných izraelských dopravcov. Uviedli to zdroje z tejto Iránom podporovanej skupiny pre libanonský denník al-Akbar, píše TASR podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).



Vyhrážka zo strany húsíov prišla po tom, čo Izrael tento týždeň zaútočil na letisko v jemenskej metropole Saná po takmer každodenných leteckých útokoch povstalcov na Izrael.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu povedal, že stíhačky, ktoré zaútočili na letisku v Saná, zasiahli „teroristické ciele“ húsíov a zničili posledné zostávajúce lietadlo povstalcov. Podľa TOI predchádzajúcich šesť lietadiel húsíov bolo zničených pri predošlých izraelských útokoch.



Húsíovia tvrdia, že lietadlo, ktoré bolo terčom najnovšieho útoku, sa používalo na lekársku evakuáciu do Jordánska.



Zdroje húsíov libanonský denník informovali o odvete za tento útok, pričom uviedli, že „nadchádzajúce operácie sa budú líšiť množstvom i obsahom od predchádzajúcich operácií“ a že povstalecká skupina „pridá na zoznam cieľov aj civilné lietadlá patriace izraelskému subjektu“.



TOI podotkol, že nie je jasné, či majú húsíovia potrebné zbrane na uskutočnenie tejto hrozby. Hovorca skupiny však tento mesiac tvrdil, že povstalci získali nové zbrane schopné presadiť „leteckú blokádu“ Izraela.



Mnohé zahraničné letecké spoločnosti tento mesiac dočasne pozastavili všetky svoje lety smerujúce z Tel Avivu a do neho. Stalo sa tak po tom, čo húsíovia zaútočili na Medzinárodné letisko Bena Guriona v Tel Avive.



Húsíovia, ktorí ovládajú rozsiahle územia Jemenu, tvrdia, že na Izrael útočia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael v októbri 2023 začal rozsiahlu ofenzívu proti militantnému hnutiu Hamas.