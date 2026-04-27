TOI: Netanjahu vedie konzultácie o porušeniach prímeria Hizballáhom
Bezpečnostné rokovanie sa koná po údajných opakovaných útokoch Hizballáhu na izraelské jednotky a Izrael počas prímeria medzi židovským štátom a Libanonom.
Autor TASR
Tel Aviv 27. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa správ izraelských médií zvolal bezpečnostné rokovanie v súvislosti s porušovaním prímeria zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh. Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) uviedol, že práve toto stretnutie je dôvodom, prečo súd v pondelok zrušil plánované vypovedanie Netanjahua v jeho korupčnom prípade, píše TASR.
TOI tvrdí, že izraelská armáda podnikla od začiatku prímeria opakovane útoky na Hizballáh, pričom ako dôvody uviedla porušovanie podmienok dohody o pozastavení bojov práve zo strany libanonského hnutia. Rovnako aj militanti odôvodnili svoje útoky voči Izraelu porušovaním prímeria.
V pondelok ráno sa v Západnej Galilei rozozvučali varovné sirény po tom, čo bol z Libanonu vypálený predpokladaný dron militantného hnutia. Izraelské obranné sily neskôr tvrdili, že podozrivý dron zrejme havaroval.
Netanjahu v sobotu nariadil armáde, aby tvrdo zasiahla proti Hizballáhu po tom, čo izraelské ozbrojené sily uviedli, že hnutie viackrát porušilo dohodnuté prímerie. Konanie militantnej skupiny podľa jeho slov ohrozuje prímerie, ktorého predĺženie o tri týždne minulý štvrtok oznámil americký prezident Donald Trump.
„Konáme dôrazne v súlade s dohodami, ktoré boli uzavreté so Spojenými štátmi a mimochodom aj s Libanonom,“ povedal v nedeľu izraelský premiér. „To znamená slobodu konania nielen pri reakcii na útoky, čo je samozrejmé, ale aj pri predchádzaní bezprostredným hrozbám a dokonca aj vznikajúcim hrozbám,“ vyhlásil.
Izrael v nedeľu pokračoval v útokoch v Libanone, pri ktorých podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zahynulo 14 ľudí a ďalších 37 utrpelo zranenia.
