TOI: Počet obetí vojny presiahol v Iráne 3000
Takmer 1500 ľudí prišlo o život počas útokov Izraela na Libanon, kým ďalších približne 4700 ľudí utrpelo zranenia.
Autor TASR
Teherán/Tel Aviv 9. apríla (TASR) - Viac ako 3000 ľudí zahynulo v Iráne počas vojny, ktorú 28. februára spustili spoločné americko-izraelské útoky na túto krajinu. Pre iránske štátne médiá to vo štvrtok uviedlo vedenie tamojšej forenznej služby, informuje TASR na základe správy servera The Times of Israel (TOI).
Na 40 percentách tiel obetí je potrebné vykonať forenznú analýzu v záujme ich identifikácie a vrátenia rodinám. Tieto počty nerozlišujú medzi obeťami v radoch bojovníkov a civilistov, pripomína portál.
Podľa spravodajskej televízie al-Džazíra si vojna v Iráne vyžiadala viac ako 2000 obetí a vyše 26.500 zranených, vyplýva z predbežných údajov.
Takmer 1500 ľudí prišlo o život počas útokov Izraela na Libanon, kým ďalších približne 4700 ľudí utrpelo zranenia.
USA a Irán sa v noci na stredu dohodli na dvojtýždňovom prímerí, pričom dohoda zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu. Izrael však naďalej útočí na Libanon tvrdiac, že dohoda o prímerí sa naň nevzťahuje. Stredajšie masívne izraelské údery v Libanone si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali 203 mŕtvych a viac ako 1000 zranených.
V Izraeli zahynulo od začiatku vojny 26 ľudí a vyše 7000 ďalších ich utrpelo zranenia, dodáva al-Džazíra.
Na 40 percentách tiel obetí je potrebné vykonať forenznú analýzu v záujme ich identifikácie a vrátenia rodinám. Tieto počty nerozlišujú medzi obeťami v radoch bojovníkov a civilistov, pripomína portál.
Podľa spravodajskej televízie al-Džazíra si vojna v Iráne vyžiadala viac ako 2000 obetí a vyše 26.500 zranených, vyplýva z predbežných údajov.
Takmer 1500 ľudí prišlo o život počas útokov Izraela na Libanon, kým ďalších približne 4700 ľudí utrpelo zranenia.
USA a Irán sa v noci na stredu dohodli na dvojtýždňovom prímerí, pričom dohoda zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu. Izrael však naďalej útočí na Libanon tvrdiac, že dohoda o prímerí sa naň nevzťahuje. Stredajšie masívne izraelské údery v Libanone si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali 203 mŕtvych a viac ako 1000 zranených.
V Izraeli zahynulo od začiatku vojny 26 ľudí a vyše 7000 ďalších ich utrpelo zranenia, dodáva al-Džazíra.