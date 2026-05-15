Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Zahraničie

TOI: Pri útoku Hizballáhu zahynul izraelský vojak

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáham tak zahynulo celkovo šesť vojakov Tel Avivu.

Autor TASR
Tel Aviv 15. mája (TASR) - V noci na piatok zahynul izraelský vojak na juhu Libanonu počas mínometnej paľby militantného hnutia Hizballáh, oznámila izraelská armáda. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Times of Israel (TOI).

Od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáham tak zahynulo celkovo šesť vojakov Tel Avivu.

Armáda okrem toho informovala, že zneškodnila raketu, ktorú z Libanonu vystrelil Hizballáh na oblasť Dolnej Galiley. Útok spustil sirény v obciach Masad a Ajlabún, ale neboli hlásené žiadne obete. „(Úder predstavuje) očividné porušenie dohôd o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh,“ vyhlásila armáda.

Izrael aj Hizballáh sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré platí od 17. apríla. Podľa ministerstva zdravotníctva v Libanone zomrelo v krajine od začiatku prímeria 380 osôb.

Izrael v piatok vyzval na evakuáciu päť dedín na juhu Libanonu. „Izraelská armáda je nútená proti hnutiu (Hizballáh) zasiahnuť s použitím sily,“ napísal na platforme X hovorca armády a vymenoval päť obcí neďaleko mesta Súr. „Pre vašu bezpečnosť musíte okamžite evakuovať svoje domovy a zdržiavať sa vo vzdialenosti najmenej 1000 metrov od dedín a miest,“ dodal.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy