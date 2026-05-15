TOI: Pri útoku Hizballáhu zahynul izraelský vojak
Autor TASR
Tel Aviv 15. mája (TASR) - V noci na piatok zahynul izraelský vojak na juhu Libanonu počas mínometnej paľby militantného hnutia Hizballáh, oznámila izraelská armáda. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Times of Israel (TOI).
Od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáham tak zahynulo celkovo šesť vojakov Tel Avivu.
Armáda okrem toho informovala, že zneškodnila raketu, ktorú z Libanonu vystrelil Hizballáh na oblasť Dolnej Galiley. Útok spustil sirény v obciach Masad a Ajlabún, ale neboli hlásené žiadne obete. „(Úder predstavuje) očividné porušenie dohôd o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh,“ vyhlásila armáda.
Izrael aj Hizballáh sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré platí od 17. apríla. Podľa ministerstva zdravotníctva v Libanone zomrelo v krajine od začiatku prímeria 380 osôb.
Izrael v piatok vyzval na evakuáciu päť dedín na juhu Libanonu. „Izraelská armáda je nútená proti hnutiu (Hizballáh) zasiahnuť s použitím sily,“ napísal na platforme X hovorca armády a vymenoval päť obcí neďaleko mesta Súr. „Pre vašu bezpečnosť musíte okamžite evakuovať svoje domovy a zdržiavať sa vo vzdialenosti najmenej 1000 metrov od dedín a miest,“ dodal.
