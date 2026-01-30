< sekcia Zahraničie
TOI: Prvýkrát od roku 2014 nie je v Gaze žiadny izraelský rukojemník
Po nájdení pozostatkov posledného rukojemníka - Rana Gviliho - bol 26. januára na námestí usporiadaný ceremoniál.
Autor TASR
Tel Aviv 30. januára (TASR) - Izraelská občianska organizácia Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných na piatok do Tel Avivu zvolala zhromaždenie, ktorým si pripomenie, že po prvý raz od roku 2014 v palestínskom Pásme Gazy nie je zadržiavaný žiadny izraelský rukojemník. Informoval o tom web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Takéto predšabatové podujatia sa na Námestí rukojemníkov v Tel Avive konali každý piatok počas uplynulých 120 týždňov, pričom každé z nich hostil iný kibuc. Podľa Fóra rukojemníkov sa na nich každý týždeň zúčastnili stovky rodín rukojemníkov, bývalých rukojemníkov aj radoví občania.
Posledné podujatie povedie kibuc Cova a začne sa v piatok o 13.00 h miestneho času.
Námestie rukojemníkov pred Telavivským múzeom umenia sa stalo symbolom nádeje a solidarity pre rukojemníkov, ich rodiny a izraelskú verejnosť. Po útokoch palestínskeho Hamasu na juhu Izraela zo 7. októbra 2023 založili rodiny rukojemníkov na tomto námestí stanový tábor - aj vzhľadom na jeho blízkosť k veliteľstvu izraelskej armády. Námestie sa stalo centrom zhromaždení a protestov počas vojny v Pásme Gazy, pričom rodiny rukojemníkov a ich podporovatelia na nich žiadali prepustenie svojich blízkych z palestínskeho zajatia.
Na námestí boli v tom čase stánky s informačnými materiálmi o jednotlivých rukojemníkoch, konali sa tam aj diskusie, koncerty a výstavy. Bol tam aj Strom prianí, na ktorom viseli kartičky od židovských školákov zo 650 škôl po celom svete. Na námestí boli tiež umelecké inštalácie v podobe šabatových večerí, na ktorých mal každý rukojemník vyznačené svoje miesto pri stole. V januári 2024 na tomto priestranstve postavili 25-metrový model tunela, aké pod Pásmom Gazy v uplynulých rokoch vyhĺbilo militantné hnutie Hamas. Návštevníci prechádzali týmto úzkym a temným priestorom, pričom reproduktory prehrávali mená rukojemníkov, správy od ich rodín a zvuky vzdialenej streľby simulujúce podmienky zajatia.
Nainštalovaná tam bola aj veľkoplošná obrazovka s hodinami, ktoré počítali dni od vpádu palestínskych kománd a od zavlečenia rukojemníkov do Pásma Gazy. Po nájdení pozostatkov posledného rukojemníka - Rana Gviliho - bol 26. januára na námestí usporiadaný ceremoniál, počas ktorého boli tieto hodiny po 843 dňoch zastavené.
Podľa hovorcu telavivskej samosprávy námestie prejde v dohľadnom čase úpravami: bola zriadená pracovná skupina na preskúmanie možností na jeho stále pomenovanie a jeho budúce využitie.
