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Švajčiari vraj nedostali žiadosť o hostenie podpisu dohody USA a Iránu
O tom, že by sa podpis mal uskutočniť vo Švajčiarsku informoval premiér Pakistanu v nedeľu, keď oznámil dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Bern 15. júna (TASR) - Švajčiarsko nedostalo žiadne informácie alebo oficiálnu žiadosť o usporiadanie ceremoniálu k podpísaniu memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pre spravodajský portál The Times of Israel (TOI) to povedal diplomatický predstaviteľ. Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf pritom v nedeľu večer oznámil, že podpis tejto dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku, píše TASR.
Usporiadanie tohto veľkého podujatia v tak krátkom čase by Švajčiarsku spôsobilo ťažkosti, keďže predstavitelia krajín skupiny G7, ktorí sa zúčastňujú na summite v neďalekom francúzskom kúpeľnom meste Évian-Les-Bains, využívajú svoje misie v Ženeve ako logistickú základňu pre tento summit.
Predstaviteľ pre TOI povedal, že ak bude podaná žiadosť o usporiadanie podpisového ceremoniálu, Švajčiarsko s veľkou pravdepodobnosťou bude vedieť zabezpečiť potrebné opatrenia na jeho usporiadanie.
O tom, že by sa podpis mal uskutočniť vo Švajčiarsku informoval premiér Pakistanu v nedeľu, keď oznámil dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom. Obe strany sa podľa neho zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí už v piatok uviedlo, že zohráva aktívnu úlohu „pri podpore snáh smerujúcich k memorandu o porozumení“ a navrhlo svoju krajinu „ako miesto pre prípadné podpísanie (dohody), ak sa na tom strany dohodnú“.
Usporiadanie tohto veľkého podujatia v tak krátkom čase by Švajčiarsku spôsobilo ťažkosti, keďže predstavitelia krajín skupiny G7, ktorí sa zúčastňujú na summite v neďalekom francúzskom kúpeľnom meste Évian-Les-Bains, využívajú svoje misie v Ženeve ako logistickú základňu pre tento summit.
Predstaviteľ pre TOI povedal, že ak bude podaná žiadosť o usporiadanie podpisového ceremoniálu, Švajčiarsko s veľkou pravdepodobnosťou bude vedieť zabezpečiť potrebné opatrenia na jeho usporiadanie.
O tom, že by sa podpis mal uskutočniť vo Švajčiarsku informoval premiér Pakistanu v nedeľu, keď oznámil dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom. Obe strany sa podľa neho zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí už v piatok uviedlo, že zohráva aktívnu úlohu „pri podpore snáh smerujúcich k memorandu o porozumení“ a navrhlo svoju krajinu „ako miesto pre prípadné podpísanie (dohody), ak sa na tom strany dohodnú“.