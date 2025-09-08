< sekcia Zahraničie
Útok v Jeruzaleme nepriamo odsúdila aj Palestínska samospráva
Páchateľmi boli dvaja muži, ktorí sa na miesto činu dopravili autom a spustili paľbu smerom k autobusovej zastávke.
Autor TASR
Jeruzalem/Paríž/Brusel 8. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok v mene svojej krajiny odsúdil útok vo východnom Jeruzaleme, ktorý si podľa najnovšej bilancie vyžiadal najmenej šesť obetí na životoch, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Macron, ktorého vzťahy s izraelským vedením sú pre jeho rozhodnutie uznať Palestínsky štát napäté, v príspevku na sieti X apeloval, že „špirála násilia sa musí skončiť“. Dodal, že mier a stabilitu do tohto regiónu prinesie iba politické riešenie konfliktu.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že útok v Jeruzaleme nepriamo odsúdila aj Palestínska samospráva, keď vo svojom vyhlásení „kritizovala akúkoľvek ujmu“ na civilnom obyvateľstve a zdôraznila, že „odmieta všetky formy násilia bez ohľadu na ich pôvodcu.“
Podľa TOI ide o nezvyčajné vyhlásenie palestínskeho vedenia, ktoré sa v posledných rokoch nevyjadrovalo k útokom spáchaným Palestínčanmi.
Vo vyhlásení Palestínskej samosprávy sa ďalej píše, že „bezpečnosť a stabilita sa nedosiahnu bez ukončenia (izraelskej) okupácie“ a že realizácia práv palestínskeho ľudu v nezávislom štáte „je jedinou zárukou ukončenia cyklu násilia v regióne“, citoval TOI.
Útok, ktorý podľa izraelských úradov spáchala dvojica Palestínčanov zo Západného brehu Jordánu, odsúdila aj EÚ. Podľa nej streľba na križovatke Ramot v Jeruzaleme len zdôrazňuje naliehavú potrebu prímeria vo vojne, ktorú Izrael vedie palestínskom Pásme Gazy.
„Odsudzujeme tento útok, rovnako ako odsudzujeme všetky straty na životoch,“ uviedla hovorkyňa Európskej únie Anouar El Anouniová, ktorá v mene EÚ vyzvala na deeskaláciu. Útok v Jeruzaleme podľa nej ukazuje, aké potrebné a dôležité je prímerie.
„Civilisti na oboch stranách, Palestínčania aj Izraelčania, trpeli príliš dlho a príliš veľa. A toto sa musí teraz skončiť a je najvyšší čas prelomiť tento cyklus násilia,“ deklarovala hovorkyňa EÚ.
Ako s odvolaním sa na izraelskú políciu informovala agentúra DPA, k streľbe došlo na križovatke Ramot v severnej časti Jeruzalema. Páchateľmi boli dvaja muži, ktorí sa na miesto činu dopravili autom a spustili paľbu smerom k autobusovej zastávke. Na streľbu okamžite reagovali príslušník bezpečnostných zložiek a jeden z civilistov, ktorí „útočníkov neutralizovali.“
Záchranná služba ZAKA potvrdila, že podozriví útočníci boli zabití. Na mieste činu sa našlo niekoľko zbraní, strelivo a nôž, informovala agentúra Reuters.
Križovatka Ramot sa nachádza v tej časti časti Jeruzalema, ktorú Izrael dobyl vo vojne v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý Organizácia Spojených národov a väčšina krajín neuznáva.
Po útoku boli na cestách v oblasti rozmiestnené vojenské zátarasy a boli tam aj stiahnuté posily izraelských bezpečnostných zložiek. Izraelská armáda uviedla, že do oblasti nasadila vojakov a pomáha polícii pri pátraní po podozrivých.
