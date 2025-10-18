Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TOI: Vance pricestuje do Izraela rokovať o Trumpovom pláne pre Gazu

Na snímke americký viceprezident J.D. Vance. Foto: TASR/AP

Viceprezident podľa televízie Kešet 12 plánuje s partnermi rokovať o návrate zvyšných pozostatkov zosnulých izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas.

Tel Aviv/Washington 18. októbra (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance plánuje v pondelok navštíviť Izrael, kde by mal s tamojšími predstaviteľmi rokovať o postupe v implementácii mierového plánu pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odvolaním sa na správy izraelskej televízie Kešet 12 o tom v sobotu informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.

Viceprezident podľa televízie Kešet 12 plánuje s partnermi rokovať o návrate zvyšných pozostatkov zosnulých izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas a o trvalom ukončení viac ako dvojročnej vojny.

Vance by mal počas svojej návštevy židovského štátu s tamojšími predstaviteľmi rokovať aj o postupe druhej fázy Trumpovho mierového plánu, ktorá počíta s odzbrojením Hamasu a zriadením alternatívneho telesa pre správu Pásma Gazy.

Podľa dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, 18 tiel zosnulých však ostáva naďalej v Pásme Gazy.
