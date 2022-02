Tokajev odobril zmeny, ktorými Nazarbajev prišiel o časť privilégií

Na archívnej snímke kazašský prezident Nursultan Nazarbajev. Foto: TASR/AP

Nur-Sultan 7. februára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v pondelok podpísal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu, ktorým sa jeho dlhoročnému predchodcovi Nursultanovi Nazarbajevovi odoberajú jeho kľúčové privilégiá pri tvorbe vnútornej i zahraničnej politiky. Informovali o tom kazašské vládne médiá.Tieto zmeny sú jedným z najmarkantnejších dôsledkov boja o moc, ktorý sa odohral v Kazachstane na pozadí januárových protestov vyvolaných zvýšením cien pohonných látok.Tokajevov mentor Nursultan Nazarbajev bol pred spomínanými protestmi vo všeobecnosti považovaný za muža s najväčšími rozhodovacími právomocami v krajine.Tokajeva, bývalého diplomata, si Nazarbajev vybral on sám, aby ho nahradil vo funkcii prezidenta, z ktorej odstúpil v roku 2019 po takmer 30 rokoch vládnutia. Aj potom si však Nazarbajev zachoval v štátnom aparáte niekoľko vplyvných postov.Dodatky, ktoré Tokajev po ich schválení parlamentom v pondelok podpísal, rušia potrebu koordinovať hlavné smery domácej a zahraničnej politiky s Nazarbajevom. Bývalý prezident už nebude šéfovať ani Zhromaždeniu ľudu Kazachstanu (ANK), ani Bezpečnostnej rade.Prvému prezidentovi podľa dodatkov, ktoré boli zverejnené 20. januára, zostane právo byť členom Ústavnej rady a vystupovať vo vláde a v parlamente.Agentúra AFP pripomenula, že Nazarbajev minulý rok súhlasil s odovzdaním vedenia ANK Tokajevovi, ale Tokajevovo oznámenie spred mesiaca, že prevzal predsedníctvo Bezpečnostnej rady, bolo pre verejnosť šokom.Tokajev to oznámil 5. januára, keď mestá po celej krajine zachvátilo násilie, ktoré ho viedlo k tomu, aby požiadal bezpečnostný blok vedený Ruskom – Organizáciu dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) – o vyslanie viac ako 2000 vojakov na pomoc pri stabilizácii situácie v krajine.Samotný Nazarbajev sa počas tejto bezpečnostnej a politickej krízy neobjavoval na verejnosti. Stalo sa tak až po takmer dvoch týždňoch, keď sa v televíznom príhovore označil za obyčajného "dôchodcu", ktorý všetky svoje právomoci odovzdal Tokajevovi dobrovoľne. Nazarbajev súčasne odmietol, že by bol v konflikte so svojím nástupcom.Tokajev sa následne zaviazal, že sa bude vyhýbaťústavy, aké Nazarbajevovi umožnilo zotrvať v úrade prezidenta taký dlhý čas. Nazarbajevovi však pripísal zásluhy za to, že pomohol Kazachstanu stať sa