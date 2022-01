Vojská ODKB začnú odchádzať o dva dni, uviedol kazašský prezident

Nursulatan 11. januára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v utorok oznámil, že odchod jednotiek Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) vedenej Rusko sa začne o dva dni, informovali agentúra TASS a AFP.



"Situácia je vo všetkých regiónoch stabilná. V súvislosti s tým tak oznamujem, že hlavná misia jednotiek ODKB bola úspešné ukončená. O dva dni začne kontingent mierových jednotiek po etapách opúšťať krajinu. Proces odchodu kontingentu nebude trvať dlhšie ako desať dní," uviedol Tokajev počas svojho vystúpenia v dolnej komore kazašského parlamentu.



V reakcii na vývoj situácie v Kazachstane, kde minulý týždeň protesty prerástli do nepokojov, sa v mnohých oblastiach Kazachstanu minulý týždeň začala tzv. protiteroristická operácia. Kazašské vedenie o pomoc pri obnovovaní verejného poriadku požiadalo aj ODKB, ktorá do krajiny vyslala viac ako 2000 vojakov.



Rusko, ktoré do Kazachstanu vyslalo najpočetnejší kontingent, označuje túto misiu za "mierotvornú"; tamojšia opozícia však hovorí o invázii.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí krajiny. Od 5. januára pokojné protesty – najmä v najväčšom meste Alma-Ata – začali prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.



Kazašské úrady v utorok informovali, že počas nepokojov zadržali v krajine takmer 10.000 ľudí.