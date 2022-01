Tokajev vymenoval za nového premiéra podpredsedu vlády Smajlova

Nursultan 11. januára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev vymenoval v utorok za nového premiéra Alichana Smajlova, informovala agentúra TASS.



Tokajev v utorok vystúpil v dolnej komore kazašského parlamentu, kde navrhol vymenovať za nového kazašského premiéra doterajšieho podpredsedu vlády Alichana Smajlova. Poslanci dolnej komory parlamentu Tokajevov návrh následne schválili.



Tokajev následne vydal výnos, v ktorom Smajlova vymenoval za premiéra. "Vymenovať Alichana Aschanoviča Smajlova za premiéra Kazašskej republiky," uvádza sa v prezidentskom výnose.



Prezident Tokajev v snahe upokojiť situáciu v krajine 5. januára prijal demisiu vlády premiéra Askara Mamina. Jeho právomoci následne prebral Alichan Smajlov.



Podľa kazašských zákonov musí Smajlov predstaviť prezidentovi návrh zloženia a štruktúry novej vlády do desiatich dní od vymenovania na pozíciu premiéra.



Smajlov (49) bol podpredsedom kazašskej vlády od mája 2020. V minulosti pôsobil tiež vo funkcii ministra financií či poradcu prezidenta.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí krajiny. Od 5. januára pokojné protesty – najmä v najväčšom meste Alma-Ata – začali prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.