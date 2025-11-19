< sekcia Zahraničie
Tokijské médiá: Čína pozastaví dovoz morských plodov z Japonska

Autor TASR
Tokio 19. novembra (TASR) - Čína pozastaví dovoz morských plodov z Japonska, uviedli v stredu tokijské médiá. Ide o jednu zo série reakcií na spor medzi týmito dvoma veľmocami, ktorý vyvolali komentáre japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o Taiwane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Takaičiová sa začiatkom mesiaca v japonskom parlamente vyjadrila, že ozbrojené útoky Číny na Taiwan by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby tento ostrov vojensky podporilo. Na Taiwan si ale nárokuje Čína, ktorá tento ostrov považuje za súčasť svojho územia a na komentáre japonskej líderky reagovala pobúrene.
Japonské médiá - vrátane verejnoprávnej televízie NHK - informovali o pozastavení vývozu morských plodov s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje. Podľa televízie NHK Čína tento krok vysvetlila ako nevyhnutný pre monitorovanie upravených odpadových vôd vypúšťaných z poškodenej jadrovej elektrárne vo Fukušime. Peking tieto tvrdenia bezprostredne nepotvrdil.
Čína len nedávno obnovila nákup morských produktov z Japonska po predchádzajúcom zákaze v roku 2023 pre obavy súvisiace s vypúšťaním upravenej, mierne rádioaktívnej odpadovej vody zo spomínanej elektrárne do oceánu.
Prevádzkovateľ elektrárne TEPCO však vtedy uviedol, že všetky rádioaktívne prvky boli odfiltrované s výnimkou trícia, ktorého hladiny sú v bezpečných medziach.
Peking však napriek tomu Japonsko obvinil, že sa k Tichému oceánu správa ako k „stoke“ a zakázal dovoz japonských morských plodov. Tento príklad neskôr nasledovalo aj Rusko.
Podľa čínskych štátnych médií budú v krajine odložené aj premiéry najmenej dvoch japonských filmov.
Peking si minulý týždeň po výrokoch japonskej premiérky predvolal japonského veľvyslanca a vyjadril protest voči jej vyjadreniam. Čína zároveň odporučila svojim občanom necestovať do Japonska. Nasledovalo podobné varovanie Tokia pre japonských občanov, aby sa v Číne vyhýbali veľkým davom ľudí a boli opatrní. Peking v reakcii prisľúbil „ochranu bezpečnosti cudzincov“ v Číne.
S cieľom upokojiť situáciu sa najvyšší predstaviteľ japonského ministerstva zahraničných vecí pre ázijsko-tichomorské záležitosti Masaaki Kanai v utorok v Pekingu stretol so svojím čínskym náprotivkom Liou Ťin-sungom. Čína počas rokovaní opäť zopakovala svoj silný nesúhlas s premiérkinými komentármi.
Peking opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne. Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu.
Hoci Japonsko Taiwan neuznáva ako nezávislý štát, udržiava s ním neoficiálne styky.
Japonská premiérka neskôr povedala, že jej výrok nereprezentoval jednotný postoj japonskej vlády, ale jej osobný názor na prípadný najhorší scenár vývoja okolo Taiwanu.
