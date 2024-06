Tokio a Soul sú znepokojené zmluvou podpísanou Putinom a Kim Čong-unom

Tokio/Soul 20. júna (TASR) - Japonsko a Južná Kórea vo štvrtok vyjadrili vážne znepokojenie v súvislosti so zmluvou o strategickom partnerstve medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktorá bola podpísaná v stredu v Pchjongjangu vodcami oboch týchto krajín - Vladimirom Putinom a Kim Čong-unom.



Ako pripomenula agentúra AFP, táto zmluva obsahuje aj prísľub, že obe krajiny si v prípade útoku navzájom pomôžu.



Fakt, že Putin nevylúčil vojensko-technickú spoluprácu so Severnou Kóreou, vyvoláva v Japonsku vážne znepokojenie, uviedol vo štvrtok hovorca japonskej vlády Jošimasa Hajaši.



Vo svojom vyhlásení Na brífingu v Tokiu Hajaši upozornil, že tento druh spolupráce "môže byť priamym porušením príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, pokiaľ ide o jej vplyv na bezpečnostné prostredie" v susedstve Japonska a priľahlom regióne.



Na margo Putinovho vyhlásenia, že sankcie OSN voči severokórejskému režimu by sa mali "prehodnotiť", Hajaši deklaroval, že ide o neprijateľnú výzvu.



Poukázal na to, že Rusko si napriek protestom medzinárodného spoločenstva zaobstaralo od Severnej Kórey zbrane a muníciu vrátane balistických rakiet a použilo ich na Ukrajine, čo je v jasnom rozpore s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.



Južná Kórea vyjadrila vo štvrtok poľutovanie v súvislosti s novou dohodou podpísanou medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktorá zaväzuje obe krajiny k spolupráci v oblasti vojenských technológií v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.



Hovorca juhokórejského ministerstva zahraničných vecí na brífingu v Soule avizoval, že Južná Kórea bude reagovať na akékoľvek činy, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť "tým, že bude spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom vrátane našich spojencov a spriatelených štátov". Hovorca dodal, že juhokórejská vláda plánuje zverejniť k obsahu zmluvy aj svoje oficiálne stanovisko, uviedla agentúra Jonhap.