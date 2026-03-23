< sekcia Zahraničie
Tokio neplánuje vyzvať Irán, aby umožnil prejazd japonským tankerom
Autor TASR
Tokio 23. marca (TASR) - Tokio zatiaľ neplánuje vyzvať Teherán, aby umožnil japonským tankerom preplávať Hormuzským prielivom, uviedol v nedeľu minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Japonsko je závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, pričom väčšina tejto ropy prechádza cez Hormuzský prieliv v Perzskom zálive. Irán v reakcii na americko-izraelské útoky fakticky prieliv uzavrel, čo donútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne trasy a čerpať zo svojich rezerv.
Na otázku, či japonská vláda vyzve Teherán, aby umožnil japonským lodiam preplávať cez Hormuzský prieliv, Motegi v nedeľňajšom rozhovore pre televíziu Fuji odpovedal, že „zatiaľ o tom neuvažujeme“.
Táto reakcia prišla po tom, ako iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok v telefonickom rozhovore pre japonskú agentúru Kjódó News uviedol, že Teherán je pripravený zaistiť bezpečný prejazd lodí pre Japonsko. „Stačí nás len kontaktovať, aby sme mohli prediskutovať možnosti realizácie tohto prechodu,“ dodal iránsky šéf diplomacie.
Motegi hovoril s Arákčím ešte v utorok, ale pre televíziu Fuji uviedol, že zo strany jeho iránskeho partnera nepadla žiadna zmienka o konkrétnej pomoci pre japonské lode. „Bezpečnosť plavby je mimoriadne dôležitá. O tom sme hovorili,“ povedal Motegi.
V rozhovore pre Kjódó Arákčí poprel, že by bol Hormuzský prieliv uzavretý. „Z nášho pohľadu je prieliv otvorený,“ povedal.
„Je uzavretý len pre lode patriace našim nepriateľom - krajinám, ktoré na nás útočia. Plavidlá iných krajín môžu prielivom preplávať,“ uviedol iránsky minister na platforme Telegram.
Minulý týždeň Tokio oznámilo, že začína uvoľňovať svoje strategické zásoby ropy, ktoré patria medzi najväčšie na svete.
