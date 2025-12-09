< sekcia Zahraničie
Tokio popiera, že sa odmietlo zapojiť do plánov EÚ s ruskými aktívami
Európska komisia chce, aby členské štáty Únie dosiahli dohodu o využití desiatok miliárd eur zo zmrazených ruských aktív ešte pred summitom lídrov 18. decembra v Bruseli.
Autor TASR
Tokio/Brusel 9. decembra (TASR) - Japonská vláda v utorok poprela informácie portálu Politico, podľa ktorých mala odmietnuť žiadosť Európskej únie zapojiť sa do plánov na využitie zmrazených ruských aktív na financovanie pomoci Ukrajine. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.
„To je úplná lož,“ uviedol námestník japonského ministra financií pre medzinárodné záležitosti Acuši Mimura v reakcii na správu Politica. „Japonsko koná v záujme Ukrajiny z hľadiska našich národných záujmov,“ keďže krajina by sa jedného dňa mohla ocitnúť v podobnej situácii vo východnej Ázii, uviedol Mimura.
Portál s odkazom na dvoch diplomatov v utorok informoval, že počas pondelkového stretnutia ministrov financií krajín G7 Tokio odmietlo žiadosť EÚ, aby sa inšpirovalo jej plánom poslať Ukrajine prostriedky z ruských štátnych aktív uložených v belgickom depozitári Euroclear. Podľa portálu mala japonská ministerka financií Sacuki Katajamová vylúčiť použitie približne 30 miliárd dolárov (25,7 miliardy eur) z ruských aktív nachádzajúcich sa v Japonsku, a to z právnych dôvodov.
Mimura však tieto tvrdenia poprel. „Ministerka Katajamová nikdy neurobila takéto vyhlásenie (na zasadnutí G7)... Na stretnutí oznámila, že Japonsko pripravuje konkrétne kroky na podporu (Ukrajiny),“ podotkol.
Európska komisia chce, aby členské štáty Únie dosiahli dohodu o využití desiatok miliárd eur zo zmrazených ruských aktív ešte pred summitom lídrov 18. decembra v Bruseli. Belgicko však návrh blokuje, keďže sa obáva, že by v prípade spätného vymáhania zo strany Ruska nieslo všetku finančnú zodpovednosť. Vláda premiéra Barta De Wevera preto okrem iného žiada, aby sa do iniciatívy zapojili aj ďalšie krajiny mimo EÚ.
