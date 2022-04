Tokio znepokojili ruské testy rakiet v Japonskom mori

Tokio 15. apríla (TASR) – Tokio vyjadrilo Moskve svoje znepokojenie v súvislosti s testami riadených striel, ktoré Rusko vykonalo v Japonskom mori. Oznámil to v piatok japonský minister zahraničných vecí Jošimasa Hajaši, informovala televízia CNN.



Japonsko apeluje na Rusko, aby sa zdržalo akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli zvýšiť napätie v severovýchodnej Ázii, uviedol Hajaši. Znova tiež zdôraznil, že jeho krajina "dôrazne odsudzuje" agresiu Ruska voči Ukrajine, ktorá "otriasa základmi medzinárodného poriadku".



Japonský minister obrany Nobuo Kiši predtým povedal, že Moskva "sa snaží predviesť svoju silu v regióne Ďalekého východu" a ukázať tiež "modernizáciu svojej námornej sily".



Vo štvrtok ruské ministerstvo obrany oznámilo, že dve ponorky ruskej Tichomorskej flotily uskutočnili úspešnú skúšku odpálenia rakiet Kalibr z podmorskej pozície vo vodách Japonského mora, uviedla CNN.



Ruské testy rakiet sa konali v čase, keď sa v Japonskom mori na spoločných operáciách s japonskými námornými silami zúčastňuje americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln so svojou skupinou sprievodných plavidiel.



Vzťahy medzi Moskvou a Tokiom sa zhoršujú od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, po ktorej Japonsko zaviedlo sankcie voči Rusku. Moskva v marci odstúpila od rokovaní o mierovej zmluve s Japonskom a pozastavila spoločné ekonomické projekty súvisiace so spornými Kurilskými ostrovmi.