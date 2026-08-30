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Tom Cruise sa vráti ako jazdec NASCAR v pokračovaní Dni hromu
Pôvodný film vyšiel v roku 1990 a medzi fanúšikmi motoristických pretekov si postupne vybudoval kultový status.
Autor TASR
Daytona Beach 30. augusta (TASR) - Američan Tom Cruise si zopakuje úlohu jazdca NASCAR Colea Tricklea v pokračovaní filmu Dni hromu. Šesťdesiatštyriročný herec to oznámil pred záverečnými pretekmi základnej časti seriálu NASCAR na okruhu Daytona International Speedway.
Pôvodný film vyšiel v roku 1990 a medzi fanúšikmi motoristických pretekov si postupne vybudoval kultový status. „Nie je to iba o pretekaní. Ide o komunitu a ľudí, ktorí ju tvoria. Je na tom niečo naozaj výnimočné. Je to kultúra a bolo pre mňa cťou, že som to mohol ukázať v prvom filme Dni hromu. To je to, čo chceme divákom priniesť aj teraz. Tímovú prácu, kultúru NASCAR, rýchlosť, vzrušenie aj nebezpečenstvo,“ citovala Cruisea agentúra AP.
Pôvodný film vyšiel v roku 1990 a medzi fanúšikmi motoristických pretekov si postupne vybudoval kultový status. „Nie je to iba o pretekaní. Ide o komunitu a ľudí, ktorí ju tvoria. Je na tom niečo naozaj výnimočné. Je to kultúra a bolo pre mňa cťou, že som to mohol ukázať v prvom filme Dni hromu. To je to, čo chceme divákom priniesť aj teraz. Tímovú prácu, kultúru NASCAR, rýchlosť, vzrušenie aj nebezpečenstvo,“ citovala Cruisea agentúra AP.