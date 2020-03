Tom Hanks a jeho manželka sa po uzdravení vrátili do Los Angeles

Los Angeles 28. marca (TASR) - Po dvojtýždňovej karanténe v dôsledku nákazy novým koronavírusom v Austrálii sa americký herec Tom Hanks a jeho manželka Rita Wilsonová vrátili do Spojených štátov. Ako v piatok informovali americké médiá, do Los Angeles dorazili súkromným lietadlom - a nemohli vyzerať šťastnejšie.



Prominentných manželov vyfotografovali, ako sa smejú počas jazdy autom v Los Angeles, uviedol portál TMZ zameraný na celebrity. Zábery vznikli krátko po tom, ako prileteli na menšie letisko v okolí mesta, kde si Hanks podľa denníka New York Post po pristátí kľakol na zem a následne aj zatancoval.



Informácie priniesli agentúry DPA a Reuters.



Hanks a Wilsonová sa pred vyše dvoma týždňami stali prvým celebritným párom, ktorý oznámil nákazu novým druhom koronavírusu. Obaja najskôr z austrálskej nemocnice a neskôr z domácej karantény opakovane na sociálnych médiách informovali o svojom stave. Naposledy počas tohto týždňa uviedli, že sa cítia postupne lepšie.



Hanks bol v austrálskom meste Gold Coast na predprodukcii filmu o Elvisovi Presleym, ktorý nakrúca austrálsky režisér Baz Luhrmann a v ktorom má Hanks stvárniť Elvisovho dlhoročného manažéra plukovníka Toma Parkera. Práce na filme pre krízu okolo koronavírusu nateraz pozastavili.