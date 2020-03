Tom Hanks s manželkou majú koronavírus, izolovali ich v Austrálii

Los Angeles 12. marca (TASR) - Americký herec Tom Hanks a jeho manželka, americká herečka Rita Wilsonová, ktorí sú aktuálne v Austrálii, majú koronavírus. Pozitívne výsledky ich lekárskych testov vo štvrtok oznámil na Instagrame samotný Hanks. Uviedol, že on aj Wilsonová dostali teplotu počas pobytu v Austrálii, kde bol Hanks v súvislosti s prípravou nového filmu o živote Elvisa Presleyho, píše agentúra AFP.



"Ahoje priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu, a nejaké telesné bolesti... Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus, a testy nám vyšli pozitívne," napísal 63-ročný Hanks v príspevku na Instagrame.



Dodal, že so svojou rovnako starou manželkou budú teraz izolácii a pod dohľadom dokým, to bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, pričom fanúšikov sa chystajú o svojom stave informovať na sociálnych sieťach.



Herecký pár po potvrdení koronavírusu izolovali v nemocnici v meste Gold Coast na východe Austrálie, oznámili zdravotníci z austrálskeho štátu Queensland.



Hanks je prvou legendárnou hollywoodskou hviezdou, ktorá verejne oznámila, že má koronavírus, píše AFP. Agentúra pripomína, že tento herec v minulosti tiež informoval, že trpí cukrovkou tzv. sekundárneho typu, ktorá sa považuje v súvislosti s koronavírusom za rizikový faktor.



V Austrálii dosiaľ potvrdili vyše 130 prípadov nákazy koronavírusom, ktorý si tam zároveň už vyžiadal tri ľudské životy.



Tom Hanks bol v meste Gold Coast na tzv. predprodukcii filmu o Elvisovi Presleym, ktorý natáča austrálsky režisér Baz Luhrmann a v ktorom má Hanks stvárniť Elvisovho dlhoročného manažéra. Po zistení koronavírusu ďalšie práce na filme nateraz pozastavili.