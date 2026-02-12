< sekcia Zahraničie
Tom Homan oznámil koniec protiimigračnej operácie v Minnesote
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington/Minneapolis 12. februára (TASR) - Splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan vo štvrtok oznámil ukončenie protiimigračnej operácie v štáte Minnesota. Odchod veľkej časti príslušníkov federálnych imigračných agentúr nasadených v Minnesote sa podľa neho začne budúci týždeň. Razie, ktoré tam federálne orgány spustili ešte 1. decembra, vyústili do masových deportácií a zastrelenia dvoch amerických občanov federálnymi imigračnými agentami. TASR tom informuje podľa agentúry AP a televízie NBC.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.