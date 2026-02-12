Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Zahraničie

Tom Homan oznámil koniec protiimigračnej operácie v Minnesote

.
Na snímke Tom Homan. Foto: TASR/AP

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington/Minneapolis 12. februára (TASR) - Splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan vo štvrtok oznámil ukončenie protiimigračnej operácie v štáte Minnesota. Odchod veľkej časti príslušníkov federálnych imigračných agentúr nasadených v Minnesote sa podľa neho začne budúci týždeň. Razie, ktoré tam federálne orgány spustili ešte 1. decembra, vyústili do masových deportácií a zastrelenia dvoch amerických občanov federálnymi imigračnými agentami. TASR tom informuje podľa agentúry AP a televízie NBC.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá