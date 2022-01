Tom Tugendhat ako prvý z poslancov povedal, že chce nahradiť Johnsona

Londýn 29. januára (TASR) - Konzervatívec Tom Tugendhat ako prvý z poslancov britského parlamentu povedal, že sa bude uchádzať o post lídra Konzervatívnej strany s cieľom nahradiť vo funkcii premiéra Borisa Johnsona. Informovala o tom v sobotu na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Tento bývalý vojak a predseda zahraničného výboru Dolnej snemovne vo vysielaní stanice Times Radio povedal, že stáť na čele krajiny by bola preňho "veľká česť". Pripomenul, že hrdo slúžil svojej krajine v ozbrojených zložkách a takisto pôsobil ako diplomat na viacerých miestach vo svete.



Tugendhat (48) je od roku 2015 poslancom britského parlamentu, kde zastupuje volebný obvod Tonbridge and Malling v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka. Predtým pôsobil ako dôstojník britskej armády počas vojny v Afganistane a Iraku.



Tento poslanec sa kriticky vyjadruje k postoju britskej vlády k sťahovaniu vojakov z Afganistanu, píše Sky News.



Britský denník Daily Mail v piatok napísal, že členovia Konzervatívnej strany z jej politického stredu podporujú Tugendhata ako Johnsonovho možného nástupcu.



Druhá stála tajomníčka úradu vlády Sue Grayová v súčasnosti vedie vyšetrovanie možného porušenia pandemických opatrení členmi britskej vlády vrátane premiéra Johnsona počas lockdownu.



Premiér by správu z vyšetrovania mohol dostať v "najbližších hodinách alebo dňoch", napísala v sobotu Sky News. Zverejnenie obsahu správy by však nemalo nastať skôr, ako "na budúci týždeň".



Londýnska metropolitná polícia (MPS) v piatok oznámila, že dostala informácie, ktoré potrebovala pre svoje vlastné vyšetrovanie, a odmietla, že by sa usilovala oddialiť doručenie správy z vyšetrovania.



Viacerí členovia Konzervatívnej strany už Johnsonovi v spojitosti s večierkami na Downing Street vyjadrili nedôveru. Poslanec David Davis ho v stredu 19. januára požiadal, aby odstúpil.