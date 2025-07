Tomczyk: Poľsko bude do roku 2028 sebestačné vo výrobe munície

Varšava 10. júla (TASR) - Poľsko sa do roku 2028 stane úplne sebestačné v oblasti výroby veľkokalibrovej munície. V Sejme to v stredu oznámil štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„V roku 2028 Poľsko dosiahne výrobu tisíc kusov munície denne, čo znamená približne 200.000 ročne. To je nárast produkcie o 3500 percent,“ uviedol Tomczyk. Zdôraznil, že Poľsko sa týmto stane úplne sebestačné v oblasti výroby munície a označil to za skok na úrovni civilizačnej zmeny. Cieľom je mať kompletný technologický cyklus výroby munície na vlastnom území, pričom už teraz prebieha výstavba troch moderných tovární.



Tomczyk zároveň skritizoval predchádzajúcu vládu za neefektívne využitie verejných prostriedkov v tejto oblasti. Uviedol, že pri projektoch modernizácie boli stroje nakúpené ešte pred vypracovaním stavebných projektov a preto záruky vypršali skôr, ako boli uvedené do prevádzky.



Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu ohlásil plán štátnej zbrojovky PGZ na výstavbu troch nových tovární na muníciu, pričom hlavný dôraz sa kladie na zvýšenie produkcie delostreleckých nábojov. Štát zbrojovke na financovanie projektu prispeje sumou 2,4 miliardy zlotých (566 mil. eur).