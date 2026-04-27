Tomczyk: Poľsko chce testovať vojenské vybavenie na ukrajinskom fronte

Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk. Foto: TASR/PAP

Autor TASR
,aktualizované 
Varšava 27. apríla (TASR) - Poľsko plánuje prehĺbiť spoluprácu s Ukrajinou v oblasti dronových technológií a využiť jej skúsenosti a bojisko na testovanie vlastného vojenského vybavenia. V pondelok to pre agentúru PAP uviedol štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Tomczyk počas konferencie v Rzeszowe zdôraznil, že Ukrajina predstavuje jedinečné prostredie na overovanie technológií v podmienkach reálneho boja. Podľa neho by mal byť poľský vojenský materiál najskôr testovaný na domácich cvičiskách a následne v praxi na bojisku.

Ďalším pilierom spolupráce má byť výmena technológií a budovanie spoločného priemyselného potenciálu. Podľa neho existuje napr. možnosť spoločnej výroby dronov na území Poľska, čo si však vyžaduje nastavenie modelu spolupráce, ktorý bude výhodný pre obe strany a zohľadní potreby Ukrajiny ako krajiny vo vojnovom konflikte.

Premiér Donald Tusk na konferencii oznámil, že Poľsko vybuduje dronovú armádu na základe technickej podpory a skúseností ukrajinskej armády. Financovaná má byť z poľských, aj európskych prostriedkov. „Poľsko musí mať vlastnú modernú dronovú armádu, aby sme mohli nielen pomáhať Ukrajine, ale aby sme mohli s plnou istotou povedať Poľkám a Poliakom, že sme v bezpečí,“ dodal predseda vlády.

Konferencia v Rzeszowe je súčasťou príprav na júnové medzinárodné podujatie venované obnove Ukrajiny, ktoré sa uskutoční v Gdansku. Súčasťou konferencie je aj výstavná zóna, kde viac ako 120 vystavovateľov z viacerých krajín prezentuje moderné obranné technológie s cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok