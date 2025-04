Tomczyk: Poľsko odpovie na rusko-bieloruské cvičenia Zapad v septembri

Varšava 28. apríla (TASR) - Poľsko primerane odpovie na rusko-bieloruské vojenské cvičenia Zapad 2025, ktoré sa uskutočnia v septembri. Oznámil to v pondelok námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk s tým, že v Poľsku sa zároveň budú konať rozsiahle národné a aliančné manévre. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Tomczyk podľa PAP v rozhovore pre rádio RMF24 uviedol, že nadchádzajúce cvičenia v Bielorusku nepredstavujú priamu hrozbu, avšak Poľsko na ne v spolupráci s NATO odpovie rozsiahlymi cvičeniami na svojom území. Pripomenul, že NATO v minulom roku uskutočnilo svoje doteraz najväčšie cvičenia so 100.000 vojakmi a je vojensky silnejšie ako Rusko.



Manévre Zapad sa konajú každé štyri roky od roku 2009. Posledné cvičenia v roku 2021, do ktorých sa zapojilo vyše 200.000 vojakov, boli od rozpadu ZSSR najväčšími na západnom smere a predznamenali inváziu na Ukrajinu. Tomczyk uviedol, že signály prichádzajúce z Ruska a Bieloruska sú vždy dôvodom na znepokojenie.



Námestník ministra sa vyjadril aj k posilňovaniu zbrojárskej výroby v Poľsku, pričom plnú funkčnosť liniek na výrobu munície očakáva v horizonte niekoľkých mesiacov. Uviedol, že Poľsko už dnes vyrába muníciu, avšak v niektorých oblastiach je stále závislé od externých dodávok. Budovanie kompletného výrobného reťazca vrátane produkcie viacbázových prachov je prioritou štátnych zbrojárskych podnikov.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)