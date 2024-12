Tondelierová: Vláda vo Francúzsku bude vznikať bez účasti Le Penovej

Paríž 9. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok navrhol spoločné stretnutie rôznych politických síl, aby diskutovali o vytvorení novej vlády po tom, ako minulý týždeň padol menšinový kabinet Michela Barniera. Podľa agentúry AFP o tom informovala líderka strany Ekologisti (LE) Marine Tondelierová, píše TASR.



Tondelierová po rokovaní s Macronom spresnila, že francúzsky prezident naznačil, že "riešenie už nemôže byť založené na dohode" s krajne pravicovou stranou Národné združenie (RN) Marine Le Penovej. Francúzske médiá uviedli, že toto stretnutie by sa mohlo uskutočniť už v utorok.



Macron v pondelok - päť dní po páde Barnierovej vlády - začal v Elyzejskom paláci sériu konzultácií s politickými stranami. Najskôr prijal skupinu nezávislých centristických poslancov (LIOT), potom komunistických poslancov okolo Fabiena Roussela a napokon delegáciu LE na čele s Tondelierovou.



"Odchádzame spokojní s niekoľkými vecami," vyhlásila Tondelierová s odkazom na "návrh, ktorý svedčí o tom, že prezident pochopil, že musí prestať robiť to, čo sa páči jemu".



Dodala, že "Národné združenie je mechanicky vylúčené z riešenia" na zostavenie novej vlády, uviedla Tondelierová po konzultáciách s Macronom.



Spravodajská stanica verejnoprávneho rozhlasu France Info na svojom webe pripomína, že v lete trvalo 51 dní, kým sa Macron po predčasných voľbách rozhodol, koho poverí zostavením vlády. Dodáva, že tentoraz na Macrona tlačí jeho vlastná strana, ktorej poslanci sú znepokojení vývojom politickej situácie vo Francúzsku.



Podľa France Info sú tentoraz v hre mená troch kandidátov na post predsedu vlády: François Bayrou, Sébastien Lecornu a Bernard Cazeneuve. Meno nového budúceho premiéra by malo byť známe najneskôr v stredu, doplnil France Info s odvolaním sa na France Télévisions.