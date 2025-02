Po požiari sa konečne vrátil domov, už tam však býval medveď Victor

Los Angeles 3. februára (TASR) – Muž evakuovaný počas požiarov v Los Angeles po návrate domov zistil, že v priestore pod domom sa mu zabýval takmer 250-kilogramový medveď. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



"Majiteľ domu bol spolu so susedmi zo štvrte Altadena evakuovaný pre požiar Eaton. Po návrate domov ho energetici informovali, že dodávky nemožno obnoviť, pretože v prieleznom priestore pod domom, kde spoločnosť potrebuje pracovať, sa nachádza medveď," uviedol Úrad pre rybolov a divú zver štátu Kalifornia (CDFW).



Majiteľ domu Samy Arbid pre televíziu KCAL-TV povedal, že medveď sa pohybuje v údolí Eaton Canyon a obyvateľom je dobre známy. Niektorí ho volajú Berry (Bobuľa), iní zase Victor: "Myslím, že počas požiaru pod domom býval. Myslím, že bol vydesený."



Pracovníci CDFW nastražili pascu na medveďa s veľkou návnadou, vďaka ktorej ho úspešne vylákali z úkrytu a premiestnili. "Zo supermarketu Stater Brothers priniesli grilované kurča, sardinky, paradajkový pretlak, jablká, arašidové maslo, všetko možné. Pripravili mu hostinu," uviedol Arbid: "Biológ dokonca povedal, že to je najväčší medveď, akého kedy osobne videl."



Medveď dostal obojok s GPS a vypustili ho do chránenej oblasti Angeles National Forest. Energetici v Arbidovom dome obnovili dodávky energií. Priestor pod jeho domom je teraz zadebnený a zaistený proti vstupu medveďov.