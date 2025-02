TOP: Najväčšiu zbierku tehiel na svete tvorí takmer 9000 exemplárov

Tulsa 18. februára (TASR) – Najväčšiu svetovú zbierku tehiel vlastní Američan Clem Reinkemeyer z mesta Tulsa v americkom štáte Oklahoma. Podľa Guinnessovej knihy rekordov ju tvorí 8882 jedinečných kusov, píše TASR na základe správy agentúry UPI.



Zisk Guinnessovho svetového rekordu bol pre 87-ročného zberateľa prekvapením. Zbierku zdokumentovala jeho dcéra so zaťom a skupinou priateľov, keď nebol doma. Následne ju poslala organizácii na vyhodnotenie a tá ju ocenila oficiálnym certifikátom, píše UPI.



Reinkemeyer zbiera tehly viac ako 40 rokov a v kolekcii má aj starovekú rímsku tehlu z roku 100 n. l.. Väčšina zbierky však podľa jeho slov pochádza z niekoľkých storočí, najmä z obdobia rokov 1870 až 1910. Najviac si v zbierke cení tehly s nesprávne napísanými slovami, napríklad tehlu s obráteným "s" v slove Tulsa.



Zbieranie tehiel Reinkemeyera zaujalo pre históriu, s ktorou sa spájajú. "Na tehlách ma zaujalo to, že majú mená a možno ich vysledovať na rôzne miesta, to ma vždy zaujímalo. Je to nezvyčajné, no mne sa to páči," uviedol Reinkemeyer.