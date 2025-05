Pápež je vášnivý športovec, ako kardinál navštevoval aj posilňovňu

Rím 26. mája (TASR) - Posilňovňu Omega v Ríme už dlho navštevujú obyvatelia luxusnej štvrte Prati, ako aj kňazi, mníšky a monsignori z neďalekého Vatikánu. A na radosť zamestnancov posilňovne tak robieval aj muž, ktorý sa stal pápežom.



Robert Prevost prišiel do Vatikánu z Peru v roku 2023 a stal sa mocným šéfom úradu, ktorý preveruje nominácie na biskupov z celého sveta. Kardinál sa v Omege „potil“ dva roky, kým ho začiatkom mája nezvolili za pápeža Leva XIV.



„Keď oznámili meno pápeža, zazvonil mi telefón a môj syn mi povedal: ,Otec, to je Robert! Robert, náš člen!‘“ povedal v rozhovore pre tlačovú agentúru AP majiteľ posilňovne Francesco Tamburlani. „Počul som, ako za ním zamestnanci posilňovne jasajú. Dojalo nás to a naplnilo radosťou,“ dodal.



Podľa Valeria Masellu, jeho osobného trénera, bol typický tréning pre človeka v Prevostovom veku (69) pre málo známeho amerického kardinála len rozcvičkou. Prevostov tréningový plán bol vhodný skôr pre mužov vo veku 50-55 rokov. Masella ho trénoval dva až trikrát týždenne v maximálne hodinových celkoch.



Prevost sa podľa Masellu zameriaval na držanie tela a kardiovaskulárnu kapacitu. Behal na svojom obľúbenom bežeckom páse, ktorý je otočený k nástennej maľbe so známymi miestnymi pamiatkami, medzi ktorými je aj Bazilika sv. Petra vo Vatikáne.



„Musím povedať, že sme začínali pomaly a potom sme dosť pridávali na intenzite. Najmä veľký sklon na trenažéri, veľmi silné stúpanie,“ povedal Masella. Počas ich dvojročnej prípravy Masella nevedel, že Prevost je kardinál.



„Myslím, že som ho nikdy nepočul vyjadriť sa o niečom, čo by nebolo pozitívne. Vždy sa o všetkom vyjadroval pozitívne - o počasí, o meste, o ľuďoch. Povedal mi tiež, že sa mu páči naša posilňovňa,“ uviedol Masella.



Športovo založená hlava katolíckej cirkvi nie je novinka. Pápež Ján Pavol II., ktorého zvolili vo veku 58 rokov, bol vášnivým lyžiarom a horským turistom. Prevostovým obľúbeným športom je tenis. V polovici mája sa stretol s talianskym hráčom Jannikom Sinnerom, ktorý mu daroval tenisovú raketu a navrhol mu, aby si spolu zahrali počas voľného dňa na turnaji Italian Open v Ríme.



Po tom, ako Prevost v roku 2023 prevzal vatikánske dikastérium pre biskupov, v rozhovore pre augustiniánsky rád povedal, že mu jeho nová práca ponechala iba málo voľného času na trénovanie tenisu. Hoci stredomorské podnebie umožňuje hrať tenis celoročne, pápežský úrad mu pravdepodobne poskytne ešte menej príležitostí vstúpiť na kurt.



Tamburlani, majiteľ posilňovne Omega, hovorí, že pápež Lev XIV. je v prevádzke vítaný kedykoľvek, keď si bude chcieť zacvičiť. Koniec-koncov, jeho členstvo je stále aktívne.