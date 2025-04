Záhadné zviera na kamerách: Na ženu to syčalo

Boulder 10. apríla (TASR) – Bezpečnostné kamery v americkom štáte Colorado zachytili neznámeho tvora, ktorý podľa niektorých ľudí môže byť záhadná chupacabra. Podľa odborníkov však skôr ide o zviera postihnuté kožnou chorobou, píše TASR podľa správy agentúry UPI.



Zábery zvláštneho tvora nasnímala obyvateľka mesta Pueblo, ktorá tvora opakovane spozorovala v okolí svojho domova. Zviera na ňu pri viacerých príležitostiach opakovane syčalo.



Na sociálnych sieťach sa objavili rôzne teórie o pôvode záhadného tvora. Medzi kandidátmi sa objavili rôzne zvieratá ako jazvec, vačica, rosomák, ba dokonca aj záhadná chupacabra.



Chupacabra je moderný mýtický tvor pôvodom z Latinskej Ameriky, ktorý údajne napáda zvieratá a dobytok vrátane kôz a vysáva im krv. Na základe svojho správania bol tvor tiež pomenovaný, chupacabra možno zo španielčiny preložiť ako „kozosaj“ (chupa = sať, cabra = koza). Existuje množstvo svedkov, ktorí tvora údajne pozorovali, boli objavené aj chumáče srsti, ktoré mu údajne patrili. Ich analýzou sa však zistilo, že ide o srsť rôznych, prevažne psovitých zvierat postihnutých demodikózou.



„Myslíme si, že toto zviera môže byť medvedík čistotný postihnutý demodikózou. Ťažko to určiť so 100-percentnou istotou, vekosť zvieraťa a to, ako používa predné labky, naznačujú, že ide o medvedíka čistotného,“ uvádzajú odborníci z Úradu na ochranu parkov a divej zveri štátu Colorado.



Demodikóza je kožné ochorenie. Spôsobujú ho roztoče rodu Demodex, ktoré sú bežnými obyvateľmi chlpových folikulov a mazových žliaz srsti zvierat, u ľudí sa vyskytujú napríklad vo filukuloch mihalníc. Prítomnosť malého počtu roztočov nemá negatívny vplyv, problémy vyvoláva až ich premnoženie. Ochorenie spočiatku vyvoláva lokalizované vypadávanie srsti, ak sa však pridá aj bakteriálna infekcia, koža môže sčervenať, zhrubnúť a môžu sa tvoriť šupiny, chrasty a pustuly a začne svrbieť. Demodikóza postihuje psy a iné zvieratá, zo psov na človeka sa však neprenáša.