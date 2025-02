Topenie ľadovcov sa podľa vedcov celosvetovo zrýchľuje

Paríž 20. februára (TASR) – Rýchlosť ubúdania ľadu z ľadovcov po celom svete sa za posledných desať rokov zvýšila, uviedli v stredu vedci. Zároveň varovali, že rýchlosť ich ubúdania môže byť vyššia, než sa pôvodne predpokladalo, čo môže spôsobiť stúpanie vodnej hladiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ľadovce na celom svete sú zásobárňami sladkej vody pre miliardy ľudí na celom svete a dôležitým regulátorom klímy. Stúpajúca teplota planéty však spôsobuje ich stále rýchlejšie roztápanie.



Medzinárodný tím vedcov zo spojeného kráľovstva a Švajčiarska odhalil prudký nárast ich topenia počas uplynulého desaťročia – počas rokov 2012 až 2023 sa roztopilo o 36 percent viac ľadu než v rokoch 2012 až 2023, píše AFP.



Priemerne sa ročne roztopí 273 miliárd ton ľadu. Toto množstvo by podľa vedcov pokrylo celosvetovú spotrebu vody na 30 rokov.



Ak sa vezme do úvahy celosvetový nárast teploty spôsobený emisiami skleníkových plynov, výsledky prvého globálneho hodnotenia svojho druhu sú "šokujúce", no nie úplne nečakané, uvádza Michael Zemp z Univerzity v Zurichu. Zemp je spoluautorom štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Nature.



Celosvetovo od prelomu tisícročia stratili ľadovce podľa vedcov približne päť percent objemu. Úbytok však nie je rovnomerný a medzi jednotlivými oblasťami panujú výrazné rozdiely – ľadovce v Antarktíde stratili iba približne dve percentá objemu, alpské ľadovce sa zmenšili až o 40 percent, uvádzajú autori štúdie.



Najrýchlejšie sa stráca ľad z menších ľadovcov a mnohé zaniknú ešte v tomto storočí, dodáva Zemp, ktorý je zároveň vedúcim Svetového centra na monitorovanie ľadovcov (WGMS). Podľa vedca to ovplyvní aj dostupnosť sladkej vody, najvýraznejšie ju podľa neho pocítia obyvatelia strednej Ázie a stredných Ánd.



Ľadovce sú druhou najväčšou príčinou stúpania hladiny morí. Najväčšou príčinou je jej rozpínanie spôsobené zvýšením jej teploty.



Nárast vodnej hladiny o dva centimetre, ktorý od roku 2000 spôsobili ľadovce, znamená podľa odhadov vedcov, že záplavy ohrozujú ďalšie štyri milióny ľudí žijúce na pobreží.



Organizácia Spojených národov v januári označila záchranu ľadovcov za "stratégiu prežitia" dôležitú pre planétu.