Töpfer chce kandidovať opäť do Senátu za ODS, tentoraz v Brne

Praha 14. júna (TASR) - Za Občiansku demokratickú stranu (ODS) bude v septembrových voľbách do českého Senátu kandidovať 13 uchádzačov, z toho šesť v rámci koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Do Senátu sa vo farbách ODS s podporou celej koalície chce vrátiť aj herec a riaditeľ pražského Divadla na Vinohradoch Tomáš Töpfer, a to v obvode Brno-mesto. Informovali o tom v utorok Novinky.cz.



Töpfer bol v rokoch 2006 - 2012 nezávislým senátorom za ODS v obvode Praha 4, teraz chce prekvapivo skúsiť šťastie v Brne. "Má k Brnu vzťah, hoci žije v Prahe," povedal šéf senátneho klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra, ktorý bude tento rok funkciu obhajovať.



Za ODS (Spolu) do Senátu kandiduje aj členka pražského magistrátu Hana Kordová Marvanová, ktorá je aj na pražskej komunálnej kandidátke trojkoalície - a to napriek tomu, že v roku 1997 z ODS, za ktorú bola poslankyňou, vystúpila.



Kreslá v hornej komore parlamentu budú okrem Nytru tento rok obhajovať aj ďalšie "ťažké váhy" ODS: predseda Senátu Miloš Vystrčil, podpredseda Senátu Jiří Oberfalzer a tiež starosta Hlubokej nad Vltavou Tomáš Jirsa, ktorý je najdlhšie slúžiacim senátorom - v hornej komore sedí už 18 rokov. Senátorov za ODS a TOP 09 je 27 a tvoria tak najsilnejší klub.