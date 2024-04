Topiaci sa ľad na Antarktíde ohrozuje prežitie mláďat tučniaka

Londýn 26. apríla (TASR) - Topiaci sa ľad na Antarktíde minulý rok zapríčinil úhyn tisícov mláďat tučniaka obrovského, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Rekordne najväčší úbytok morského ľadu v Antarktíde na konci roka 2023 zapríčinil neúspešné rozmnožovanie až v pätine kolónii tučniaka obrovského, uviedol Britský antarktický prieskum (BAS) v novej štúdii publikovanej časopisom Antarctic Science.



Správa, ktorá vyšla vo štvrtok 25. apríla, čiže na Svetový deň tučniakov, vznikla pomocou satelitných údajov a hovorí o tom, ako rozpad morského ľadu ovplyvňuje cyklus rozmnožovania týchto nelietavých vtákov. Bezprecedentný úbytok morského ľadu zapríčiňujú klimatické zmeny.



Ak sa morský ľad, na ktorom kolónia hniezdi, rozpadne skôr, ako mláďatám narastie šupinové perie odolné voči vode, nemajú veľkú šancu na prežitie, spresňuje DPA.



Väčšina mláďat, ktoré sa dostanú do vody neoperené, neprežije. Ich šance na prežitie sú malé aj vtedy, keď uviaznu na kuse odlomeného ľadu, pretože ich rodičia nevedia nájsť a nakŕmiť.



Súčasťou správy je aj analýza, ktorá uviedla, že v roku 2023 bolo takto postihnutých až 14 zo 66 kolónií, pričom v roku 2022 bolo postihnutých len 19 kolónií. Množstvo morského ľadu bolo rekordne nízke v lete 2022 a následne v lete 2023.



Odhaduje sa, že vo voľnej prírode žije približne niekoľko stoviek tisíc tučniakov obrovských. Odborníci predpovedajú, že tento druh do konca storočia prakticky vyhynie, ak budú emisie skleníkových plynov narastať súčasným tempom.



Výskumník z BAS však uviedol, že existujú náznaky toho, že sa tučniaky prispôsobujú. Je totiž možné, že kolónie, v ktorých zahynulo najväčšie percento mláďat, sa presúvajú na iné miesta.



Tučniak obrovský je najjužnejšie žijúcim druhom tučniaka a narastá až do výšky jedného metra. Jeho životný cyklus je počas väčšiny roka naviazaný na ľadovec napojený na pevninu.



Samičky kladú vajíčka medzi májom a júnom, mláďatá sa vyliahnu za približne 65 dní. Perie im narastie až v období medzi decembrom a januárom, kedy začína na Antarktíde leto, konštatuje DPA.