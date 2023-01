Tornáda a silné búrky v Alabame a Georgii si vyžiadala sedem obetí

Washington 13. januára (TASR) - Najmenej sedem ľudí zahynulo vo štvrtok pri tornádach a silných búrkach v amerických štátoch Alabama a Georgia. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Guvernérka Alabamy Kay Iveyová na sociálnej sieti napísala, že so zármutkom prijala správu o úmrtí šiestich ľudí. Obete hlásili v okrese Autauga, kde tornádo zničilo alebo značne poškodilo asi 40 domov, uviedli úrady. Najmenej 12 osôb utrpelo zranenia.



Tornádo zasiahlo v Alabame aj v okres Dallas, kde spôsobilo vážne škody, povedal starosta mesta Selma James Perkins. Obete zatiaľ neboli hlásené, no niekoľko ľudí utrpelo vážne zranenia. Zároveň vyzval obyvateľov, aby sa zdržiavali mimo ciest a ďalej od spadnutých elektrických vedení.



V štáte Georgia zahynul jeden človek v okrese Butts po páde stromu na auto. V súvislosti so silnou búrkou tam úrady hlásili vykoľajený nákladný vlak. Pre búrky a poškodené vedenie sa desaťtisíce ľudí v oboch štátoch ocitli bez elektriny.



Tornáda sú v USA pomerne bežné najmä v centrálnych a južných častiach krajiny, vysvetľuje AFP.