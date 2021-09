Tornádo v Nemecku zmietlo ľudí do vody, siedmi utrpeli zranenia

Kiel 29. septembra (TASR) - Tornádo schytilo v stredu v nemeckom prístavnom meste Kiel niekoľko ľudí a následne ich zmietlo do vody. Zranenia pritom utrpelo najmenej sedem osôb, uviedli miestne policajné zdroje. Informuje o tom agentúra DPA.



Tornádo zmietlo ľudí pozdĺž pobrežnej promenády Kiellinie. Hospitalizovať museli šesť ľudí, z toho troch ťažko a troch ľahšie zranených, spresnili zdroje z hasičského zboru.



Podľa Michaela Bauditza z Nemeckej meteorologickej služby (DWD) vír ľudí doslova roztočil a niekoľkí pritom aj spadli do vody. "Niektorí dostali do hlavy lietajúce predmety... Na základe fotografií vychádzame z toho, že išlo o tornádo," uviedol, s konečnou platnosťou to však doposiaľ nepotvrdil.



Ťažké škody spôsobilo tornádo aj v polovici augusta v regióne Východné Frízsko. Živel strhával štíty domov, prevracal vozidlá a množstvo trosiek a častí striech či plotov bolo dôkazom toho, akou ničivou silou sa oblasťou obce Grossheide prehnal, pripomína DPA. Podľa hasičov vtedy zranenia neutrpel nikto.