TotalEnergies opúšťa pre sankcie ruské ropné ložisko Charjaga

Paríž 6. júla (TASR) - Francúzsky energetický koncern TotalEnergies schválil presunutie zvyšného podielu v ruskom ropnom ložisku Charjaga do rúk ruskej štátnej spoločnosti Zarubežnefť. Je to prvá väčšia divestícia francúzskej firmy v Rusku od uvalenia sankcií Západu na Moskvu pre ruský útok na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"TotalEnergies sa dohodla na transfere zostávajúceho 20-percentného podielu, ktorý spoločnosť kontrolovala v ložisku Charjaga, firme Zarubežnefť," uviedol v stredu hovorca francúzskej firmy v rozhovore pre Reuters, podľa ktorého však transakciu ešte musia schváliť ruské úrady. Ďalšie podrobnosti súvisiace s transferom nezverejnil.



Ropný projekt Charjaga je prevádzkovaný na základe dohody o deľbe produkcie. V rámci dohody mohla TotalEnergies každý mesiac vyviezť 100.000 ton ropy. Podľa dvoch zdrojov z ruského ropného trhu TotalEnergies v júni svoj objem ropy na predaj oficiálne neponúkla, namiesto nej to urobila firma Zarubežnefť.



Francúzska firma bola súčasťou projektu Charjaga viac než 20 rokov, pričom ďalším akcionárom bola nórska spoločnosť Equinor. Tá sa z projektu stiahla v predchádzajúcich mesiacoch.



Francúzska firma čelí kritike za to, že sa nepripojila ku konkurencii ako Shell a BP a už krátko po útoku Ruska na Ukrajinu sa nestiahla z ruských projektov. Aj po odchode z ložiska Charjaga má naďalej menšinové podiely vo viacerých ruských súkromných firmách. V ruskej firme Novatek kontroluje 19,4 %, v jej projekte Yamal LNG vlastní 20 %, v projekte Arctic LNG 2 kontroluje 10-percentný a vo firme TerNefteGaz 49-percentný podiel.