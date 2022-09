Opravovanú jadrovú ponorku zachvátil v Toulone požiar

Marseille 27. septembra (TASR) - Francúzsku jadrovú ponorku, ktorú v roku 2020 zachvátil požiar, postihol ďalší požiar. Došlo k nemu v pondelok večer v skladoch v stredomorskom prístave Toulon. K úniku radiácie pri požiari nedošlo, informoval podľa agentúry AFP hovorca miestneho námorného úradu Pierre-Louis Josselin.



Hovorca uviedol, že všetky ohniská požiaru, ktorý opísal len ako tlenie bez plameňov, hasiči zlikvidovali ešte v pondelok večer. Uviedol, že únik rádioaktívnych látok nehrozil: ponorka síce mala na palube jadrové palivo, ale jej reaktor nebol funkčný.



Príčina incidentu zatiaľ nie je známa. Zisťuje sa vyšetrovaním, ktoré vykonáva štátny výrobca ponoriek Naval Group, ktorý mal na starosti aj renovačné práce na ponorke La Perle.



La Perle zasiahol požiar aj v roku 2020 počas kotvenia v prístave Toulon. Požiar zúril 14 hodín a na jeho zvládnutie bolo potrebných 100 hasičov a 150 členov podpornej posádky.



Ponorka, ktorá je v službách francúzskej armády v roku 1993, je útočné plavidlo používané na sledovanie lodí, sprevádzanie lietadlových lodí, vykonávanie misií vojenskej rozviedky pri pobreží a na nasadzovanie špeciálnych jednotiek.



Po požiari v roku 2020 ponorku La Perle previezli do severofrancúzskeho prístavu Cherbourg na opravu a v októbri roku 2020 sa vrátila do Toulonu, kde sídli veliteľstvo francúzskej stredomorskej flotily.



Nateraz nie je jasné, či posledný incident oddiali návrat ponorky La Perle do aktívnej služby, ktorý sa očakáva v prvej polovici roka 2023.