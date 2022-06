Tovar je možné do Kaliningradu prevážať loďami, tvrdí ministerka

Moskva 24. júna (TASR) - Tovar, ktorého tranzit cez Litvu do ruskej Kaliningradskej oblasti je pre sankcie Európskej únie zakázaný, je možné "rýchlo presmerovať na námorné trasy a prevážať loďami". Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru TASS.



TASS citovala ministerku rozvoja infraštruktúry Kaliningradskej oblasti Jevgeniju Kukuškinu, podľa ktorej Litva blokuje približne 30 percent dovozu do Kaliningradu. Tento tovar je podľa nej možné "rýchlo presmerovať na námorné trasy a prevážať loďami". Kaliningrad má prístav na pobreží Baltského mora.



Litva v sobotu (18. júna) zakázala prevoz ocele a iných železných kovov cez svoje územie z Ruska do susednej Kaliningradskej oblasti po tom, čo vstúpili do platnosti sankcie EÚ voči Moskve.



Litva v pondelok uviedla, že zákaz železničnej prepravy tovaru cez jej územie do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je exklávou Ruska, je v súlade so sankciami Európskej únie. Ruské ministerstvo zahraničných vecí rovnako v pondelok oznámilo, že si v tejto záležitosti vyhradzuje právo podniknúť kroky "na ochranu svojich národných záujmov".



Litovská premiérka Ingrida Šimonyté v stredu na Twitteri uviedla, že tvrdenia Ruska o blokáde sú nepravdivé, a že dotknutý tovar predstavuje iba jedno percento z celkového ruského dovozu do Kaliningradu.



Kaliningradská oblasť, ktorá sa nachádza medzi Litvou a Poľskom, dostáva dodávky z Ruska železnicou a plynovodom cez územie Litvy. Exklávu, kde sídli veliteľstvo ruskej Baltskej flotily, v apríli 1945 dobyla Červená armáda od nacistického Nemecka a po druhej svetovej vojne bola postúpená Sovietskemu zväzu. Územie predtým patrilo pruskej provincii Východné Prusko.