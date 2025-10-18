< sekcia Zahraničie
Továrňou na výrobu munície v Rusku otriasol výbuch, hlásia zranených
Podľa niektorých médií došlo k výbuchu v dusíkovej jednotke počas pokusu o jej reštartovanie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ufa 18. októbra (TASR) — Na jednom z pracovísk závodu Avangard na výrobu zbraní a munície v meste Sterlitamak v ruskej republike Baškirsko došlo k explózii, pri ktorej utrpelo zranenia osem ľudí, pričom v troskách ostalo zavalených päť osôb. TASR informuje podľa správy agentúry TASS.
Najvyšší predstaviteľ Baškirska Radij Chabirov uviedol, že z trosiek sa podarilo vytiahnuť tri osoby, ktoré previezli do nemocnice. Osem zranených je v opatere lekárov a zo zachránených osôb je jeden pacient vo vážnom stave, druhý utrpel stredne ťažké zranenia a ďalší vyviazol s ľahšími zraneniami.
Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány. Pracovníci boli evakuovaní a na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Nemocnica v Sterlitamaku funguje v špeciálnom režime.
Podľa niektorých médií došlo k výbuchu v dusíkovej jednotke počas pokusu o jej reštartovanie.
Podnik v Sterlitamaku vlastní štátny priemyselný konglomerát Rostec. Okrem chemických produktov vyrába výbušniny a zaoberá sa likvidáciou munície. Začiatkom roka 2024 naň Európska únia uvalila sankcie.
Najvyšší predstaviteľ Baškirska Radij Chabirov uviedol, že z trosiek sa podarilo vytiahnuť tri osoby, ktoré previezli do nemocnice. Osem zranených je v opatere lekárov a zo zachránených osôb je jeden pacient vo vážnom stave, druhý utrpel stredne ťažké zranenia a ďalší vyviazol s ľahšími zraneniami.
Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány. Pracovníci boli evakuovaní a na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Nemocnica v Sterlitamaku funguje v špeciálnom režime.
Podľa niektorých médií došlo k výbuchu v dusíkovej jednotke počas pokusu o jej reštartovanie.
Podnik v Sterlitamaku vlastní štátny priemyselný konglomerát Rostec. Okrem chemických produktov vyrába výbušniny a zaoberá sa likvidáciou munície. Začiatkom roka 2024 naň Európska únia uvalila sankcie.