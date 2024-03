Tracyová: Gershkovich zostáva aj po takmer roku vo väzbe nezlomným

Moskva 21. marca (TASR) - Americký novinár Evan Gershkovich z denníka Wall Street Journal (WSJ) zostáva "nezlomným" aj po takmer roku, ktorý strávil vo väzbe v Rusku. Uviedla to vo štvrtok veľvyslankyňa USA v Rusku Lynne Tracyová po tom, čo ho vo väzení navštívila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Veľvyslankyňa Tracyová dnes navštívila novinára WSJ Evana Gershkovicha v (moskovskej) väznici Lefortovo," uviedlo na sociálnej sieti veľvyslanectvo Spojených štátov v Moskve. "Budúci týždeň uplynie rok od jeho neoprávneného zadržania ruskými orgánmi. Evan zostáva silný a nezlomný, avšak skutočnosť, že čaká na súdny proces pre zločin, ktorý nespáchal, je tragédia," dodalo.



Gershkovich (32) je prvým americkým novinárom obvineným zo špionáže v Rusku od roku 1986, keď bol Nicholas Daniloff, moskovský korešpondent týždenníka US News and World Report, zatknutý sovietskou tajnou službou KGB. Gershkovicha zadržali koncom vlaňajšieho marca počas jeho pracovnej cesty do Jekaterinburgu.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že "konal na príkaz americkej strany a zbieral informácie" o aktivitách jednej zo spoločností vojenského priemyslu. Gershkovicha podľa nej chytili pri čine, Rusko však doteraz nezverejnilo žiadne dôkazy o jeho údajnej špionážnej aktivite. Obvinenia zo špionáže označuje za vymyslené samotný novinár, ako aj jeho zamestnávateľ WSJ aj Spojené štáty. V prípade uznania viny mu hrozí až 20 rokov väzenia.



O vyše týždeň, a síce 29. marca, uplynie presne rok od Gershkovichovho zadržania. Ruský prezident Vladimir Putin vo februári povedal, že by bol rád, keby novinára prepustili v rámci nejakej budúcej výmeny väzňov. Zároveň však dodal, že sa v tejto súvislosti ešte diskutuje o určitých "podmienkach".