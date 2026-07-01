< sekcia Zahraničie
Švajčiarske kňažské bratstvo má nových biskupov
Hlavným svätiteľom bol argentínsky biskup FSSPX Alfonso de Galarreta a spolusvätiteľom niekdajší generálny predstavený bratstva biskup Bernard Fellay zo Švajčiarska.
Autor TASR
Écône 1. júla (TASR) - Tradicionalistické Kňazské bratstvo svätého Pia X. (FSSPX) v stredu na pôde svojho ústredného seminára vo švajčiarskom Écône vysvätilo bez povolenia pápeža štyroch biskupov. Vatikán už predtým varoval, že v prípade vysviacky budú svätitelia aj novo vysvätení biskupi automaticky vyobcovaní z cirkvi, informuje TASR.
Hlavným svätiteľom bol argentínsky biskup FSSPX Alfonso de Galarreta a spolusvätiteľom niekdajší generálny predstavený bratstva biskup Bernard Fellay zo Švajčiarska. Vysviacku prijali kňazi Pascal Schreiber zo Švajčiarska, Michael Goldade z USA a Francúzi Michel Poinsinet de Sivry a Marc Hanappier.
Pápež Lev XIV. v pondelok vydal vyhlásenie, ktoré malo na poslednú chvíľu odhovoriť FSSPX od tohto kroku, aby ním „netrhalo nezošívanú tuniku Kristovu“. Pápežova posledná výzva na zachovanie jednoty prišla v čase, keď sa v Écône už predchádzajúci deň uskutočnili kňazské a diakonské vysviacky a veriaci sa schádzali na očakávané biskupské svätenia.
Generálny predstavený FSSPX Davide Pagliarani na pápežovu výzvu v utorok odpovedal, že bratstvo nemá v úmysle oddeliť sa od Ríma. Naopak, podľa neho chce robiť „všetko pre to, aby zacelilo nezošívanú tuniku Kristovu, ktorú trhajú sily a tlaky nekompatibilné so skutočným katolíckym duchom“.
FSSPX založil v roku 1970 francúzsky arcibiskup Marcel Lefebvre, podľa ktorého sa bratstvu hovorí aj „lefebvristi“. FSSPX si dalo za cieľ zachovávať slávenie tradičnej latinskej liturgie, odmietajúc tiež zmeny v doktrinálnom prístupe po Druhom vatikánskom koncile. Po tom, čo Lefebvre nedokázal s Vatikánom dosiahnuť dohodu o vysvätení svojho nástupcu-biskupa pre FSSPX, sa ako 82-ročný rozhodol spolu s brazílskym biskupom Antôniom de Castro Mayerom vysvätiť aj bez pápežského povolenia 30. júna 1988 štyroch biskupov. Všetci šiesti priamo zúčastnení vtedy upadli podľa motu proprio vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. do automatickej exkomunikácie. Lefebvre sa vtedy odvolával na to, že k tomuto kroku ho donútila vieroučná a liturgická núdza v cirkvi, a teda exkomunikácia je podľa neho neplatná.
Rovnaký argument teraz používa aj FSSPX za generálneho predstaveného Pagliaraniho. Ten sa v uplynulých mesiacoch okrem toho opakovane sťažoval, že pápež neodpovedal na jeho žiadosti o audienciu, aby prediskutovali možnosť vysvätenia nových biskupov pre FSSPX. Z pôvodných biskupov FSSPX ostali do stredajšej vysviacky nažive iba dvaja - de Galarreta a Fellay.
FSSPX prevádzkuje celkovo päť seminárov v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Austrálii. Na celom svete má vyše 700 kňazov, ktorí slúžia tradičné latinské omše dovedna na približne 800 miestach. Na Slovensku má FSSPX štyri kaplnky - v Prešove, Liptovskom Mikuláši, Žiline a Trnave.
Hlavným svätiteľom bol argentínsky biskup FSSPX Alfonso de Galarreta a spolusvätiteľom niekdajší generálny predstavený bratstva biskup Bernard Fellay zo Švajčiarska. Vysviacku prijali kňazi Pascal Schreiber zo Švajčiarska, Michael Goldade z USA a Francúzi Michel Poinsinet de Sivry a Marc Hanappier.
Pápež Lev XIV. v pondelok vydal vyhlásenie, ktoré malo na poslednú chvíľu odhovoriť FSSPX od tohto kroku, aby ním „netrhalo nezošívanú tuniku Kristovu“. Pápežova posledná výzva na zachovanie jednoty prišla v čase, keď sa v Écône už predchádzajúci deň uskutočnili kňazské a diakonské vysviacky a veriaci sa schádzali na očakávané biskupské svätenia.
Generálny predstavený FSSPX Davide Pagliarani na pápežovu výzvu v utorok odpovedal, že bratstvo nemá v úmysle oddeliť sa od Ríma. Naopak, podľa neho chce robiť „všetko pre to, aby zacelilo nezošívanú tuniku Kristovu, ktorú trhajú sily a tlaky nekompatibilné so skutočným katolíckym duchom“.
FSSPX založil v roku 1970 francúzsky arcibiskup Marcel Lefebvre, podľa ktorého sa bratstvu hovorí aj „lefebvristi“. FSSPX si dalo za cieľ zachovávať slávenie tradičnej latinskej liturgie, odmietajúc tiež zmeny v doktrinálnom prístupe po Druhom vatikánskom koncile. Po tom, čo Lefebvre nedokázal s Vatikánom dosiahnuť dohodu o vysvätení svojho nástupcu-biskupa pre FSSPX, sa ako 82-ročný rozhodol spolu s brazílskym biskupom Antôniom de Castro Mayerom vysvätiť aj bez pápežského povolenia 30. júna 1988 štyroch biskupov. Všetci šiesti priamo zúčastnení vtedy upadli podľa motu proprio vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. do automatickej exkomunikácie. Lefebvre sa vtedy odvolával na to, že k tomuto kroku ho donútila vieroučná a liturgická núdza v cirkvi, a teda exkomunikácia je podľa neho neplatná.
Rovnaký argument teraz používa aj FSSPX za generálneho predstaveného Pagliaraniho. Ten sa v uplynulých mesiacoch okrem toho opakovane sťažoval, že pápež neodpovedal na jeho žiadosti o audienciu, aby prediskutovali možnosť vysvätenia nových biskupov pre FSSPX. Z pôvodných biskupov FSSPX ostali do stredajšej vysviacky nažive iba dvaja - de Galarreta a Fellay.
FSSPX prevádzkuje celkovo päť seminárov v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Austrálii. Na celom svete má vyše 700 kňazov, ktorí slúžia tradičné latinské omše dovedna na približne 800 miestach. Na Slovensku má FSSPX štyri kaplnky - v Prešove, Liptovskom Mikuláši, Žiline a Trnave.