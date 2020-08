Tradičný kvetinový koberec v Bruseli nahradí hra zvukov a svetiel

Brusel 14. augusta (TASR) - Zvukom a svetlom nahradí v sobotu mesto Brusel tradičný kvetinový koberec na hlavnom námestí Grand Place. Kvetinová výzdoba, ktorú mesto pripravuje každý druhý rok v priebehu augusta, bola zrušená kvôli pandémii nového typu koronavírusu, uviedla tlačová agentúra Belga.



Pred dvoma rokmi, v auguste 2018 bola kvetinová výzdoba na ploche 1800 štvorcových metrov venovaná mexickým motívom. Tohtoročné podujatie, ktoré bolo naplánované na 13. až 16. augusta, sa však neuskutoční ako zvyčajne. Státisíce kvetov rozložených podľa predkreslenej schémy po centrálnom námestí v sobotu 15. augusta nahradí súhra zvukov a svetiel. Hudobno-svetelná slávnosť začne o 22.00 h a bude sa vysielať aj naživo do celého sveta cez program Facebook Live.



"My ako bruselské združenie sme radi, že dokážeme podporiť túto iniciatívu. Samozrejme by sme radšej rozprestreli kvetinový koberec na Grand Place cez tento víkend, ale takýmto spôsobom môžeme byť stále prítomní v srdciach obyvateľov Bruselu a symbolicky povzbudiť všetkých, ktorí to potrebujú v tejto ťažkej dobe," vyhlásil Richard Poncin, generálny riaditeľ spoločnosti Tapis de fleurs de Bruxelles, ktorá má na starosti realizáciu tejto tradície. Poncin zároveň vyjadril nádej, že na budúci rok už bude situácia iná a najnavštevovanejšie bruselské námestie opäť "rozkvitne".



Tradičný kvetinový koberec je pre Brusel lukratívna záležitosť, ktorá v priebehu niekoľkých dní pritiahne okolo 100.000 návštevníkov a dotvára umeleckú a kultúrnu tvár belgickej metropoly.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)