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VIDEO: TRAGÉDIA NA BAHAMÁCH: Pri havárii lietadla zahynulo desať ľudí
Totožnosť ani štátnu príslušnosť obetí úrady zatiaľ nezverejnili.
Autor TASR
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Nassau 11. júla (TASR) - Pri piatkovej havárii malého lietadla na Bahamách zahynulo desať ľudí vrátane pilota. K tragédii došlo v deň, keď karibský ostrovný štát oslavoval 53. výročie svojej nezávislosti. TASR sa odvoláva na správu agentúry DPA.
Premiér Philip Davis označil pôvodne slávnostný deň za „deň smútku“. Totožnosť ani štátnu príslušnosť obetí úrady zatiaľ nezverejnili.
Nehoda sa stala v severnej časti súostrovia Andros. Lietadlo typu Cessna 402 miestnej leteckej spoločnosti Flamingo Air smerovalo z medzinárodného letiska v hlavnom meste Nassau na letisko San Andros.
Podľa bahamského Úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd lietadlo krátko pred pristátím zaznamenalo technické problémy a následne sa zrútilo do krovinatého porastu.
Letecká spoločnosť uviedla, že pri vyšetrovaní okolností nehody spolupracuje s príslušnými úradmi. Ministerstvo letectva zároveň informovalo, že iné lietadlo tej istej spoločnosti v ten istý deň nahlásilo požiar na palube. Úrady dočasne pozastavili prevádzku spoločnosti Flamingo Air.
Premiér Philip Davis označil pôvodne slávnostný deň za „deň smútku“. Totožnosť ani štátnu príslušnosť obetí úrady zatiaľ nezverejnili.
Nehoda sa stala v severnej časti súostrovia Andros. Lietadlo typu Cessna 402 miestnej leteckej spoločnosti Flamingo Air smerovalo z medzinárodného letiska v hlavnom meste Nassau na letisko San Andros.
Podľa bahamského Úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd lietadlo krátko pred pristátím zaznamenalo technické problémy a následne sa zrútilo do krovinatého porastu.
Letecká spoločnosť uviedla, že pri vyšetrovaní okolností nehody spolupracuje s príslušnými úradmi. Ministerstvo letectva zároveň informovalo, že iné lietadlo tej istej spoločnosti v ten istý deň nahlásilo požiar na palube. Úrady dočasne pozastavili prevádzku spoločnosti Flamingo Air.
Several people were reportedly killed after a Flamingo Air plane crashed in San Andros, Bahamas, according to local reports. pic.twitter.com/M740X9FALM— Breaking911 (@Breaking911) July 10, 2026