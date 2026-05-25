< sekcia Zahraničie
Tragédia na ceste do obľúbenej destinácie: Hlásia 17 obetí
Predbežné zistenia naznačujú, že ju spôsobila nedbanlivosť vodiča, uviedol generálny riaditeľ záchrannej služby Rescue 1122.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Islamabad 25. mája (TASR) - Po prekročení povolenej rýchlosti narazil v pondelok v severozápadnom Pakistane minibus do autobusu zaparkovaného pri diaľnici. Incident si vyžiadal 17 mŕtvych a päť zranených, informovala polícia a záchranári. TASR správu prevzala z agentúry AP.
Nehoda sa stala v provincii Chajbar Paštúnchwá. Predbežné zistenia naznačujú, že ju spôsobila nedbanlivosť vodiča, uviedol generálny riaditeľ záchrannej služby Rescue 1122.
Autobus s cestujúcimi smeroval do údolia Svát, obľúbenej turistickej destinácie. Záchranári a polícia odviezli zranených a telá mŕtvych do nemocnice, dodal riaditeľ.
Dopravné nehody v Pakistane sú časté najmä v dôsledku zlej infraštruktúry, bezohľadnej jazdy a nedostatočnému presadzovaniu dodržiavania dopravných predpisov.
Nehoda sa stala v provincii Chajbar Paštúnchwá. Predbežné zistenia naznačujú, že ju spôsobila nedbanlivosť vodiča, uviedol generálny riaditeľ záchrannej služby Rescue 1122.
Autobus s cestujúcimi smeroval do údolia Svát, obľúbenej turistickej destinácie. Záchranári a polícia odviezli zranených a telá mŕtvych do nemocnice, dodal riaditeľ.
Dopravné nehody v Pakistane sú časté najmä v dôsledku zlej infraštruktúry, bezohľadnej jazdy a nedostatočnému presadzovaniu dodržiavania dopravných predpisov.