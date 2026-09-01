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TRAGÉDIA NA DIAĽNICI: Kamión zrazil robotníkov, štyria zomreli
Podľa predbežných zistení polície vodič nákladného vozidla z doposiaľ neznámych príčin narazil do auta, pri ktorom sa nachádzali pracovníci údržby diaľnice.
Autor TASR
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Mykanow 1. septembra (TASR) - Pri nehode kamióna na diaľnici A1 pri obci Mykanow v poľskom Sliezsku zahynuli v utorok štyria robotníci a ďalší štyria utrpeli ťažké zranenia. Zranených previezli do nemocnice, informuje varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Podľa predbežných zistení polície vodič nákladného vozidla z doposiaľ neznámych príčin narazil do auta, pri ktorom sa nachádzali pracovníci údržby diaľnice. Štyria z nich zomreli na mieste.
Polícia vodiča nákladného vozidla zadržala. Dychová skúška uňho nepreukázala prítomnosť alkoholu, avšak ešte musí podstúpiť krvný test.
„Vodič nákladného vozidla nepotreboval lekársku pomoc. Bol zadržaný. Budú vykonané ďalšie úkony s jeho účasťou. Policajti zabezpečujú všetky stopy, aby dôsledne objasnili, čo bolo príčinou tejto tragédie,“ uviedla Barbora Poznaňská z polície v Čenstochovej.
Diaľnica A1 je medzi obcami Radomsko a Mykanow v smere do Česka úplne uzavretá. Polícia odkláňa premávku cez uzol Radomsko. Podľa polície môžu dopravné obmedzenia trvať niekoľko hodín.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa predbežných zistení polície vodič nákladného vozidla z doposiaľ neznámych príčin narazil do auta, pri ktorom sa nachádzali pracovníci údržby diaľnice. Štyria z nich zomreli na mieste.
Polícia vodiča nákladného vozidla zadržala. Dychová skúška uňho nepreukázala prítomnosť alkoholu, avšak ešte musí podstúpiť krvný test.
„Vodič nákladného vozidla nepotreboval lekársku pomoc. Bol zadržaný. Budú vykonané ďalšie úkony s jeho účasťou. Policajti zabezpečujú všetky stopy, aby dôsledne objasnili, čo bolo príčinou tejto tragédie,“ uviedla Barbora Poznaňská z polície v Čenstochovej.
Diaľnica A1 je medzi obcami Radomsko a Mykanow v smere do Česka úplne uzavretá. Polícia odkláňa premávku cez uzol Radomsko. Podľa polície môžu dopravné obmedzenia trvať niekoľko hodín.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)